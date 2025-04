Real je već okretao tri gola iz prve utakmice, posljednji put kada je Modrić imao tri mjeseca

Remontada. Riječ je to koja je aktualna u Madridu posljednjih sedam dana jer navijači Reala sanjaju da mogu preokrenuti rezultat, napraviti čudo i plasirati se u polufinale Lige prvaka nakon što su prije osam dana poraženi s 3:0 na Emiratesu od Arsenala.

Vidjeli smo bezbroj puta da Real ima devet života, vjerojatno i više od toga i da za njih bezizlazna situacija ne postoji. U svojoj povijesti su nekoliko puta uspijevali okretati tri pogotka zaostatka, doduše, zadnji put prije 40 godina. Krenimo redom.

'Najbolja utakmica u povijesti' protiv Mönchengladbacha

Real je šest puta u europskim dvomečima gubio tri razlike u prvoj utakmici i čak tri puta je to uspio preokrenuti. Prvi put se to dogodilo 1975. u drugoj rundi Lige prvaka, tada Kupa prvaka. Derby County je slavio na svom Baseball Groundu s 4:1, a Real Madrid Miljana Miljanića je uspio na Santiago Bernabeu izboriti isti rezultat nakon 90 minuta, a onda i slaviti pogotkom Santillane u produžecima.u trećoj rundi Kupa UEFA, Real je izgubio od Anderlechta s 3:0, a u uzvratu su slavili s velikih 6:1 pomoću hat-tricka Emiliana Butragueña. Godinu dana kasnije ponovili su sličnu stvar u istom natjecanju. U Mönchengladbachu poraženi su od Borussije s čak 5:1. Tjedana dana kasnije, u uzvratu su s dva pogotka Valdana i Santillane slavili s 4:0 i napravili nemoguće, u do danas, najboljoj utakmici u povijesti Reala, kako ju zovu mnogi navijači. Igrači Reala taj su dan, kažu svjedoci, "bili spremni poginuti na terenu".

Bilo je to 11. prosinca 1985. Dan kada je Real Madrid posljednji put okrenuo tri gola zaostatka iz prve utakmice. Luka Modrić tada je imao tri mjeseca i dva dana. 4 desetljeća kasnije Luka i društvo tražit će novo čudo protiv Arsenala.

