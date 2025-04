Zvijezda PSG-a odbijala nagradu za igrača utakmica, njegov izraz lica sve govori

Paris Saint-Germain zamalo je izbjegao katastrofu. U 27. minuti imali su 0:2 na Villa parku što je zančilo da imaju ukupnu prednost od četiri pogotka i svi su mislili da je posao završen. Svi osim Unaija Emeryja i njegovih igrača.

Aston Villa je izvela veliki preokret, u 34. minuti je Youri Tielemans počeo sve. U 55. minuti je John McGinn sjajno pogodio za izjednačenje, a samo dvije minute kasnije nastao je pravi delirij na stadionu. Ezri Konsa zabio je za preokret Aston Ville. Ipak, do preokreta u ukupnom rezultatu nije došlo, a to Parižani najviše moraju zahvaliti Gigiju Donnarummi koji je u dva navrata izvukao svoju ekipu, a veliku priliku je propustio i Ezri Konsa kada nije zahvatio loptu nakon jednog centaršuta.

Za igrača utakmice proglašen je Ousmane Dembele koji nije bio oduševljen tom činjenicom. Organizatori su ga jedva namolili da primi nagradu i fotografira se s njom, a lice njegova oduševljenja možete vidjeti na fotografiji ispod. Nije to ništa čudno jer Dembele je očito bio razočaran činjenicom da se njegova momčad dovela od sigurne situacije do ruba ispadanja. "Moramo zahtijevati više, pogotovo u ovim utakmicama. Sami smo sebi otežali. U drugom poluvremenu smo iznevjerili sami sebe, mislili smo da smo predobri", rekao je Dembele nakon utakmice.

"Kod 2-1 mislili smo da smo već kvalificirani i to je bilo to. Liga prvaka je takva. Dođete na megdan momčadima sa strastvenom publikom koja može preokrenuti utakmicu. Za polufinale ćemo morati zahtijevati više od sebe. Ova utakmica će nam pomoći u ostatku sezone. Kvalificirali smo se, sretni smo. Vratit ćemo se na posao. Pokušat ćemo dati sve od sebe da dođemo do finala", zaključio je igrač utakmice, Ousmane Dembele.

