Real bi čudom na Bernabeu ušao u izabrano društvo: Ovo su najveći preokreti Lige prvaka!

Težak zadatak čeka igrače Real Madrida pred uzvratnu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka. Nakon poraza od Arsenala (0:3), Kraljevi u srijedu od 21 sat na Santiago Bernabéuu moraju loviti zaostatak od tri gola. Dok neki smatraju da je Real jedini klub sposoban za takav podvig, drugi su skeptični i vjeruju kako je takav preokret nemoguć. Ipak, povijest Lige prvaka naučila nas je da ni tri ili više golova razlike nisu nedostižni u završnici ovog prestižnog natjecanja.

Sljedeći pregled najvećih preokreta Lige prvaka odnosi se na natjecanje koje se igra od 1992. godine, a ne uključuje utakmice Kupa prvaka, kako se natjecanje prije zvalo.

Španjolci pioniri preokreta

Svi ovi preokreti dogodili su se u 21. stoljeću, a prvi koji su šokirali svijet bili su igrači Deportiva, kada su u sezoni 2003./04. izbacili tadašnje prvake AC Milan. Bilo je to u četvrtfinalu Lige prvaka. Milan je jurišao prema novom naslovu; u prvoj utakmici na San Siru činilo se da će bez problema proći Deportivo. Iako su Španjolci prvi zabili, do kraja susreta Rossoneri su slavili s visokih 4:1. No, u uzvratu je uslijedio pravi potop Talijana.

„Čuda se često događaju, stvari koje možda ne biste racionalno očekivali“, rekao je trener Deportiva Javier Irureta uoči uzvrata — kao da je znao da će njegova momčad ispisati povijest i napraviti senzaciju. Španjolci su šokirali Talijane već u prvom poluvremenu, kada su vodili 3:0 pogocima Pandianija, Valeróna i Luquea, a točku na „i“ stavio je Fran pogotkom za konačnih 4:0 u 76. minuti.

Najluđi preokret ikada

Nakon toga nije bilo većih senzacija sve do sezone 2016./17., kada se dogodio možda i najveći preokret u povijesti Lige prvaka. U osmini finala sastali su se PSG i Barcelona. U prvoj utakmici PSG je na Parku prinčeva deklasirao Barcelonu s 4:0, i činilo se da ni momčad predvođena Messijem, Neymarom i Suarezom neće uspjeti preokrenuti taj ogroman zaostatak.

No, Barcelona je vjerovala i furiozno krenula u uzvrat. Do poluvremena su već vodili 2:0, a u 50. minuti Messi je iz penala zabio za 3:0. Katalonci su bili nadomak čuda. No, onda je uslijedio šok. Cavani je u 62. minuti zabio za PSG, što je značilo da Barceloni sada trebaju još tri gola.

Činilo se da je gotovo. Ali ne i za Neymara. Brazilac je prvo u 88. minuti sjajno pogodio iz slobodnog udarca, a onda iz penala u 91. minuti. Barcelona je imala još samo nekoliko minuta za čudo. Opsjedali su gol Parižana, a onda je u 95. minuti Neymar pronašao Sergija Roberta, koji zabija za 6:1 i ispisuje povijest Lige prvaka.

Od tragičara do junaka

Barceloni se to brzo obilo o glavu. Već sljedeće sezone, 2017./18., Katalonci su u četvrtfinalu došli opušteno u Rim nakon što su u prvoj utakmici slavili s 4:1 protiv Rome. No, Džeko je zabio već u 6. minuti, a De Rossi iz penala u 58. za 2:0. U 82. minuti ukazao se i Manolas, tragičar iz prve utakmice, koji je glavom matirao Ter Stegena i donio nevjerojatnu pobjedu Romi.

„Roma se uzdigla iz svojih ruševina. Manolas, grčki bog iz Rima!“, vikao je oduševljeni komentator. No, šok za Barcelonu bio je još veći sljedeće godine.

Korner koji je promijenio sve

U sezoni 2018./19. igrali su polufinale protiv Liverpoola. Na Camp Nouu su slavili s 3:0, ponajviše zahvaljujući Messijevim majstorijama. Liverpool je u uzvratu na Anfieldu morao napraviti nemoguće — i to bez Mohameda Salaha. No, Kloppova momčad vjerovala je od prve minute. Origi je zabio već u 7. minuti, a onda je uslijedilo zatišje pred buru. Tu buru predvodio je Georginio Wijnaldum. Nizozemac je zabio dva gola u dvije minute i poravnao ukupni rezultat već u 56. minuti. Anfield je eksplodirao.

A onda je Barcelona napravila kobnu pogrešku. Alexander-Arnold je primijetio da se igrači Barcelone još nisu postavili za obranu kornera i brzo izveo udarac prema usamljenom Origiju, koji zabija za 4:0 i šokira svijet. Liverpool je otišao u finale — i osvojio Ligu prvaka.

Real Madrid sada ima priliku postati peta momčad koja je nadoknadila zaostatak od najmanje tri gola u nokaut fazi Lige prvaka. Hoće li se pridružiti izabranom društvu Deportiva, Barcelone, Rome i Liverpoola, saznat ćemo u srijedu navečer na stadionu Santiago Bernabéu.

