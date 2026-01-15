Real ga je otpustio, ali interes europskih velikana ne jenjava

Xabi Alonso kratko se zadržao na klupi Real Madrida, ali čini se da neće dugo čekati novi angažman. Nakon otkaza na Santiago Bernabéuu već se spominje njegov brzi povratak u vrh europskog nogometa.

Presudio mu je poraz u finalu Španjolskog superkupa, nakon čega je Florentino Pérez povukao potez i smijenio trenera koji je tek započeo svoj madridski mandat. Privremena zamjena Álvaro Arbeloa nije ostavila dobar dojam, ispavši iz Kupa kralja već u prvom nastupu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Alonso je, prema navodima, odbio Tottenham, ali je i dalje vrlo blizu Premier ligi. Njegova velika želja ostaje Liverpool, klub u kojem je ostavio dubok trag kao igrač. Na Anfieldu prate situaciju s Arneom Slotom, koji je pod sve većim pritiskom zbog loših rezultata i problema u svlačionici.

Alonso je slobodan, tržište ga želi, a povratak na veliku scenu čini se tek pitanjem vremena.

POGLEDAJTE VIDEO: Naši jedva čekaju da krene: Evo kako je izgledao završni dan priprema hrvatske reprezentacije