GDJE ĆE XABI? /

Real ga je otpustio, ali interes europskih velikana ne jenjava

Real ga je otpustio, ali interes europskih velikana ne jenjava
Foto: Maciej Rogowski/imago Sportfotodienst/profimedia

Alonso je slobodan, tržište ga želi, a povratak na veliku scenu čini se tek pitanjem vremena.

15.1.2026.
12:50
Sportski.net
Maciej Rogowski/imago Sportfotodienst/profimedia
Xabi Alonso kratko se zadržao na klupi Real Madrida, ali čini se da neće dugo čekati novi angažman. Nakon otkaza na Santiago Bernabéuu već se spominje njegov brzi povratak u vrh europskog nogometa.

Presudio mu je poraz u finalu Španjolskog superkupa, nakon čega je Florentino Pérez povukao potez i smijenio trenera koji je tek započeo svoj madridski mandat. Privremena zamjena Álvaro Arbeloa nije ostavila dobar dojam, ispavši iz Kupa kralja već u prvom nastupu.

Alonso je, prema navodima, odbio Tottenham, ali je i dalje vrlo blizu Premier ligi. Njegova velika želja ostaje Liverpool, klub u kojem je ostavio dubok trag kao igrač. Na Anfieldu prate situaciju s Arneom Slotom, koji je pod sve većim pritiskom zbog loših rezultata i problema u svlačionici.

Alonso je slobodan, tržište ga želi, a povratak na veliku scenu čini se tek pitanjem vremena.

Real Madrid Xabi Alonso Anfield Liverpool
