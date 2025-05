Rijeka je osvojila svoj drugi naslov u povijesti nakon 2017., a Radomir Đalović novi je junak Rijeke i Kvarnera. Ne samo to, Đalović je začepio usta kritičarima koji su podcjenjivački gledali na njegov angažman na klupi prve momčadi Rijeke. Nije da ih nije bilo, ali u nogometu je to pod normalno. Tvrdi to Daniel Šarić, bivši nogometaš Dinama i Rijeke, nekadašnji hrvatski reprezentativac, danas trener.

"Ne vjerujem da je Radomir Đalović bio najpodcjenjeniji trener u Hrvatskoj do ovog uspjeha. Jednostavno kad netko prvi put uđe u posao onda su raznorazne predrasude i ljudi pričaju raznorazne stvari. U nogometu nema pravila. Radomir Đalović odradio je odličan posao, osvojio je titulu, dalje od toga nema, tako da... Kritčara uvijek ima i uvijek će ih biti. Nogomet je posao, pogotovo trenerski, čudan. U jednom si trenutku super, u drugom više ne valjaš. Ne treba puno pozornosti obraćati na te stvari. Treba jednostavno raditi maksimalno koliko se može i probat izvući iz momčadi maksimum, a on je to i napravio", govori Daniel Šarić.

Dolaze li Riječani k sebi nakon ludog slavlja protekle noći?

"Cijelu noć se slavilo u gradu, to sigurno znam. Što se tiče igrača i HNK Rijeka, njih čeka u četvrtak uzvratna utakmica finala Kupa isto protiv Slaven Belupa. Vjerojatno neće proslaviti do kraja nego će to pustiti za četvrtak. Rijeka je očekivano i zasluženo osvojila prvenstvo. Krenuli su protiv Slavena u nedjelju agresivno i odmah dali do znanja da žele osvojiti titulu. Ušli su u utakmicu točno onako kako treba. Slaven Belupo prema naprijed nije napravio ništa. Čista i zaslužena pobjeda Rijeke", završio je Daniel Šarić.

Igor Pamić, također bivši nogometaš i reprezentativac, tvrdi kako je Rijeka samo u jednom segmentu bila bolja od Dinama i Hajduka...

"U standardnosti. Znači, jednostavno nisu imali velike amplitude niti s velikom serijom pobjeda, ali niti poraza. Rijeka je strahovito dobro koristila svaki neuspjeh i svaki kiks Dinama i Hajduka. Možda je u određenom momentu iskoristila neopterećenost tom titulom, kao što su imali Dinamo i Hajduk. Tu treba čestitati i zahvaliti Radomiru Đaloviću, Čagalju i stručnom stožeru, sportskom direktoru Darku Raić Sudaru i predsjedniku Damiru Miškoviću koji su iskoristili sve slabosti i napravili, po meni, ekstra rezultat. Dinamo i Hajduk su imali kvalitetnije momčadi od Rijeke, zato velike zasluge, najveće - stručnom stožeru."

Radomir Đalović pokazao je trenersku kvalitetu...

"Osim kvalitete, trener mora imati i sreću. Sreću ću samo spomenuti u jednom segmentu da je Dinamo imao strahovito slabu sezonu u kojoj je osvojio nikad manje bodova. Ono što je strahovito bitno, po meni, je to da je Đalović izvukao maksimum od prve momčadi HNK Rijeke i to je najvažnije za trenera. E sad, smatra li netko da je to tako ili nije, to su individualne prognoze. Mora prognoza je da je on stvarno izvukao maksimum i ispunio pun potencijal Rijeke. Đalović je imao jednu prednost što je konstantno bio upoznat sa situacijom jer je bio dugo pomoćni trener, međutim zna i poznaje okolinu, zna kako se ponašati, koju snagu iskoristiti i kako na određeni način iskoristiti prednosti i mane. Đalović je to fantastično odradio s jednom silinom, energijom, samopouzdanjem koje je prenio na dečke i pokazalo se da se zna prilagoditi. Neke utakmice nisu igrali bajno, ali su pobjeđivali, znajući da možda nema tako dominantnu momčad, pa je uz neki drugi, možda defanzivniji pristup, dobivao. Maksimalno je izvukao kvalitetu od svih igrača, iskoristio ono što ima i to održavao čitavu sezonu što je veoma teško."

Smirio je euforiju, iako je Đalović energičan tip...

"U svakom slučaju. On je bio igrač, pobjednik, kad se sjetimo koliko se on veselio svakom golu, koliko je on svoju želju u emociju prenio na nogomet kao igrač, a sad je uspio definitivno prenijeti kao trener. I to je kvaliteta. Možeš ti to imati, ali ne znati prenijeti na igrače. Rijeka je bila stabilna i staložena i Đalović je uspio istovremeno zadržati dečke mirnima, jer je to jako neophodno, a da uz to imaju ekstra samopouzdanja. Za biti prvak Hrvatske uz Dinamo i Hajduk treba imati ekstra samopouzdanja. To je Rijeka imala i Đalović i njegov stručni stožer zaslužni su za to", zaključio je Igor Pamić.

