Nogometaši Rijeke osvojili su naslov hrvatskog prvaka nakon što su u nedjeljnom susretu posljednjeg kola na Rujevici pobijedili Slaven Belupo sa 2-0. Golove za Rijeku zabili su Niko Janković (12) i Toni Fruk (50). Rijeka je posljednje kolo dočekala bodovno izjednačena s Dinamom, ali i boljim međusobnim skorom, pa joj je za naslov trebala bilo kakva pobjeda. Tituli se nadao i Hajduk na trećem mjestu s dva boda zaostatka od vodećeg dvojca. Za Rijeku je to drugi naslov prvaka nakon 2017. Mario Rac, talentirani mladi hrvatski nogometni trener, dao je stručni komentar utakmica i čitave lude i nezaboravne sezone u SuperSport HNL-u.

"Rijeka je u najbitnijoj utakmici sezone je bila odlična, zasluženo pobijedila. Od prve minute HNK Rijeka igrala dobar visoki presing. U početku su zabili prekrasan preko Jankovića i to ih je psihološki rasteretilo. Igrali su sjajnu fazu obrane, kako u ovom dvoboju, tako i čitave sezone. S puno energije. Zna se dobro tko što radi. Radeljić i Majstorović su se pokazali kao najbolji stoperi u SHNL-u. U drugom je dijelu Fruk zabio fantastičan gol sa 40 metara i time praktički riješio pitanje pobjednika. Do kraja su odigrali Riječani obrambeno jako kvalitetno i gledamo lijepe prizore iz Rijeke i ako uzmemo cijelu sezonu možemo reći da je Rijeka apsolutno zasluženo uzela naslov", kazao je Mario Rac.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Rijeka i Dinamo završili s istim brojem bodova natjecanje, a Bijeli s Rujevice su prvaci zbog boljeg međusobnom omjera.

"Da, nevjerojatno. Kad pričamo o Dinamu, po meni je Dinamo imao ključnu utakmicu protiv Lokomotive i dan danas ne mogu vjerovati da nisu dobili Lokomotivu prošlo kolo i tim kiksom sam mislio da je gotovo i da će Rijeka u dvije utakmice iskoristiti priliku i doći do naslova. Dinamo je imao dosta turbulencija ove sezone, na kraju su opet imali šanse, vratili su se, ali eto, ako želiš biti prvak, moraš dobiti Lokomotivu doma".

Hajduk je dobio Šibenik, ali kaotično je bilo na Šubićevcu. Upravo to i dočarava kaotičnu situaciju u i oko Hajduka kao kluba.

"Sigurno da Hajduk nije nikad bio bliže toliko željenoj tituli i onda kad i to opet izgubite, onda to sigurno frustrira navijače. Nije im se sigurno lako u ovom trenutku. Livaja je dobio crveni, ali ne znam koji je razlog, nisam vidio trenutak".

I što reći za kraj? Mario Rac stavlja točku na i.

"Uživao sam u cijeloj sezoni. Najviše što je bilo zanimljivo je to što je sve bilo tako izjednačeno do samog kraja. nikad ovakvi prizori drame, uzbuđenja, neizvjesnih rezultata, neočekivanih raspleta, nikad tako nešto nije bilo u hrvatskom klupskom nogometu i sve to će odjeknuti u svjetskom i europskom nogometu. Da zadnjeg kolo, tri kluba odlučuju za naslov prvaka. Sve se igralo u isto vrijeme helikopter nosi do Rijeke trofej, jedna sjajna sezona i kvalitetna propaganda hrvatskog nogometa i SHNL-a. Završilo je na najbolji mogući način. Idemo uživati u prizorima koji dolaze iz Rijeke.

