Rijeka igra utakmicu desteljeća na Rujevici i ima sve svojim rukama

Došao je taj trenutak za HNK Rijeka. Imaju sve u svojim rukama na Rujevici, na korak su do naslova. Ne na korak, na milimetar, ali nešto će se pitati i Slaven Belupo koji se bori za Europu.

"Da mi je netko rekao da će nas pred ovu posljednju konferenciju za medije jedna pobjeda dijeliti od naslova prvaka, dao bih sve u životu i bio bih presretan. Zbog toga sam ponosan i sretan, prije svega jer vodim ovakvu momčad kakvu imam iza sebe – ljude i igrače koji su ostvarili izvanredan rezultat i kojima čestitam na tome. Ali u životu se pamte samo pobjednici. Svi to znamo i toga smo svjesni. Imamo manjih problema s ozljedama, dva igrača su upitna, no nadam se da će se svi oporaviti i biti spremni. Uz najbolju i najjaču atmosferu do sada – iako je na svakoj utakmici bila fenomenalna – želimo učiniti sve kako bismo se svi zajedno radovali i postali prvaci Hrvatske", rekao je Radomir Đalović na pressici u petak.

Utakmicu će obilježiti velika količina emocija koje će Đalović i njegovi igrači morati kontrolirati.

"Moramo biti pametni u određenim situacijama, da nas ne ponese atmosfera, da ne izgorimo u želji… Ne sumnjam u svoje igrače – kroz cijelu sezonu pokazali su da mogu i znaju, a ja u njih vjerujem. Razgovaramo međusobno, svjesni smo da nemamo nikakav pritisak. Sanjaš da jednom u životu dođeš u situaciju da se boriš za naslov prvaka i da ga osvojiš. Mi ćemo učiniti sve da ga osvojimo", poručio je Đalović.

Razmišljanja momčadi sažeo je kapetan Martin Zlomislić:

"Utakmica za naslov, utakmica o kojoj sanjaš da ćeš je igrati još kao dijete. Znamo da nam tri boda donose naslov prvaka i od prve minute ćemo tako i pristupiti", rekao je Zlomislić.

Kad je riječ o očekivanjima, kapetan Bijelih je jasan:

"Očekujem pobjedu. Da ćemo od prve minute izaći hrabro, pokazati da želimo biti prvaci i, uz punu Rujevicu, sve privesti kraju", zaključio je Zlomislić.

