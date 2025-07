Odličan ždrijeb! Evo protiv koga igraju Hajduk i Varaždin u slučaju prolaska u treće pretkolo

Hajduk i Varaždin bore se za ulazak u Konferencijsku ligu. U drugom pretkolu Hajduk će igrati protiv azerbajdžanske Zire, a Varaždin protiv portugalske Santa Clare.

Hajduk i Varaždin sada su saznali protivnike u trećem pretkolu ako do njega dođu. Hajduk će igrati protiv pobjednika dvomeča Atletic Escaldes (Andora) - Dinamo City (Albanija). Hajduk će prvu utakmicu igrati doma.

Varaždin će igrati protiv pobjednika susreta Larne (Sjeverna Irska) - Prishtina (Kosovo), a Varaždinci će drugu utakmicu igrati na svome terenu.

Naši predstavnici će imati teži zadatak u ovome, drugom pretkolu, nego u eventualnom trećem pretkolu.

