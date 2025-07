Rijeka saznala protivnika u slučaju ispadanja iz LP, čekaju ih nekadašnji Hajdukovi krvnici

Ako Rijeka izgubi od Ludogoreca u drugom pretkolu Lige prvaka, igrat će u trećem pretkolu Europske lige, a sad je doznala i potencijalnog protivnika. U trećem pretkolu Europske lige Rijeka će igrati protiv poraženog iz dvomeča Shelbourne/Qarabag.

To će vrlo vjerojatno biti irski prvak Shelbourne jer je Qarabag veliki favorit. Shelbourne je 2004. godine iznenadio Hajduk i izbacio ih iz kvalifikacija za Ligu prvaka.

Rijeka se nalazi u putu prvaka, takozvanom Champions pathu i zato može igrati samo s prvakom svoje države, dakle s poraženom momčadi iz kvalifikacija za Ligu prvaka.

Rijeka će slučaju pobjede nad Ludogorecom i prolaska u treće pretkolo Lige prvaka igrati protiv pobjednika dvomeča Noah - Ferencvaros.

