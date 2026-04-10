Poznati trener srušio se tijekom treninga i preminuo, bilo mu je samo 49 godina

Poznati trener srušio se tijekom treninga i preminuo, bilo mu je samo 49 godina
Foto: Marcin Cholewinski/Zuma Press/Profimedia

2016./17. gledali smo ga u Ligi prvaka

10.4.2026.
12:37
Sportski.net
Poljski nogometni savez objavio je kako je preminuo pomoćni trener poljske reprezentacije Jacek Magiera sa samo 49 godina starosti. 

Kao igrač Magiera je nastupao za Rakow, Legiju, Widzew i Cracoviju. Kao trener je najveći trag ostavio u Legiji i Slasku iz Wroclawa. Dva je puta osvajao naslov prvaka Poljske i četiri puta poljskog kupa. Od srpnja prošle godine bio je pomoćnik Janu Urbanu u poljskoj reprezentaciji. 

2016./17. gledali smo ga u Ligi prvaka na klupi Legije, a tada je s varšavskim klubom osvojio naslov prvaka Poljske. 

Prema prvim izvješćima, Magiera se srušio dok je trčao i hitno je prevezen u bolnicu, gdje je kasnije preminuo.

POGLEDAJTE VIDEO: Flick: 'Dali smo sve od sebe i nismo imali sreće, ali ništa još nije gotovo'

LegiaPoljska Nogometna ReprezentacijaSmrtLiga PrvakaEkstraklasa
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
