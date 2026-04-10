Poznati trener srušio se tijekom treninga i preminuo, bilo mu je samo 49 godina

Poljski nogometni savez objavio je kako je preminuo pomoćni trener poljske reprezentacije Jacek Magiera sa samo 49 godina starosti.

Kao igrač Magiera je nastupao za Rakow, Legiju, Widzew i Cracoviju. Kao trener je najveći trag ostavio u Legiji i Slasku iz Wroclawa. Dva je puta osvajao naslov prvaka Poljske i četiri puta poljskog kupa. Od srpnja prošle godine bio je pomoćnik Janu Urbanu u poljskoj reprezentaciji.

2016./17. gledali smo ga u Ligi prvaka na klupi Legije, a tada je s varšavskim klubom osvojio naslov prvaka Poljske.

Prema prvim izvješćima, Magiera se srušio dok je trčao i hitno je prevezen u bolnicu, gdje je kasnije preminuo.

