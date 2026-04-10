Bivši izbornik Srbije (77) nakon trijumfa tražio broj novinarke, snimka postala viralna

Košarkaški trener i bivši srpski izbornik Svetislav Pešić, u 77.godini i dalje vodi košarkaške momčadi, a sada ponovno je privukao veliku pozornost javnosti nakon utakmice Eurolige između Bayerna i Olimpije Milano, u kojoj su Bavarci slavili u gostima rezultatom 94:84.

Iako je susret na parketu ponudio zanimljivu borbu, pravi “show” uslijedio je nakon posljednje sirene, tijekom razgovora s medijima. Pešić je u opuštenom tonu davao izjavu novinarki Gai Accoto, a razgovor je ubrzo skrenuo u neočekivanom smjeru.

Naime, tijekom intervjua Pešić ju je upitao prati li Bundesligu, na što je novinarka iskreno odgovorila da pokušava, ali zbog obveza ne uspijeva redovito pratiti natjecanje. Taj je odgovor potaknuo dodatnu reakciju iskusnog trenera.

„Ne pratiš Bundesligu? A znaš li da je Njemačka svjetski i europski prvak?”, rekao je Pešić u nastavku razgovora, ne gubeći osmijeh.

Uslijedio je i trenutak koji je posebno odjeknuo na društvenim mrežama. Pešić je, u šali i opuštenoj atmosferi, pozvao novinarku na utakmice doigravanja.

„Pozivam te da dođeš na play-off. Daj mi svoj broj telefona, proslijedit ću ga ljudima u klubu kako bi to organizirali. Ako želiš, naravno”, dodao je Pešić.

Novinarka Gaia Accoto reagirala je s osmijehom i prihvatila razgovor u istom duhu, a cijela situacija ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama.

U komentarima na društvenim mrežama nizale su se reakcije navijača, a mnogi su Pešićev nastup dočekali s oduševljenjem. „Star, ali i dalje ima priču, sigurno će iskoristiti broj za playoff”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Grande Pešić”. Treći komentar bio je kratak, ali jasan: „Šmeker”.

