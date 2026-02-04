FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
veća sila /

Kad moraš – moraš! Bizaran prekid utakmice u Brazilu nasmijao cijeli stadion

Kad moraš – moraš! Bizaran prekid utakmice u Brazilu nasmijao cijeli stadion
×
Foto: Agif/ddp Usa/profimedia

Igrači obje momčadi i suci ostali su čekati na terenu.

4.2.2026.
12:45
Sportski.net
Agif/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogomet u Brazilu odavno je poznat po nepredvidivim i često nevjerojatnim scenama, no ono što se dogodilo ovog vikenda na utakmici Campeonato Mineira između Betima i Cruzeira rijetko se viđa i na južnoameričkim terenima.

Samo dvije minute nakon početka drugog poluvremena susret je iznenada prekinut, a razlog nije bio prekršaj, ozljeda ni sudačka odluka. Vratar Cruzeira, iskusni Cássio, u žurbi je napustio teren i uputio se ravno prema svlačionici, ostavivši sve na stadionu u potpunom čuđenju.

 

 

Nakon kratkog razgovora sa sucem, u kojem je objasnio o čemu se radi, prvi vratar gostiju doslovno je potrčao prema unutarnjim prostorijama stadiona obaviti nuždu. Igrači obje momčadi i suci ostali su čekati na terenu, dok su domaći navijači situaciju iskoristili za šalu i glasno dobacivanje, jasno sugerirajući kamo je Cássio morao otići.

Otprilike četiri minute kasnije, vratar se vratio na travnjak nasmijan i vidno rasterećen zauzeo svoje mjesto među vratnicama i omogućio nastavak utakmice bez daljnjih problema.

Očekivano, neobična scena brzo je završila na društvenim mrežama, gdje je postala pravi hit i izazvala lavinu komentara. Smiješnu situaciju pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska rukometna reprezentacija ima svijetlu budućnost

CruzeiroGolmanNuždaVelika NuždaBrazilska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
veća sila /
Kad moraš – moraš! Bizaran prekid utakmice u Brazilu nasmijao cijeli stadion