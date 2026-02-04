Kad moraš – moraš! Bizaran prekid utakmice u Brazilu nasmijao cijeli stadion

Nogomet u Brazilu odavno je poznat po nepredvidivim i često nevjerojatnim scenama, no ono što se dogodilo ovog vikenda na utakmici Campeonato Mineira između Betima i Cruzeira rijetko se viđa i na južnoameričkim terenima.

Samo dvije minute nakon početka drugog poluvremena susret je iznenada prekinut, a razlog nije bio prekršaj, ozljeda ni sudačka odluka. Vratar Cruzeira, iskusni Cássio, u žurbi je napustio teren i uputio se ravno prema svlačionici, ostavivši sve na stadionu u potpunom čuđenju.

confesso que quando acabou a prova bate volta eu tava meio que goleiro cássio das ideias. MUITO MAIS LEVE!😮‍💨pic.twitter.com/7DHYP5muCp — Jonas Sulzbach 🤙🏻 (@JonasHSulzbach) February 2, 2026

Nakon kratkog razgovora sa sucem, u kojem je objasnio o čemu se radi, prvi vratar gostiju doslovno je potrčao prema unutarnjim prostorijama stadiona obaviti nuždu. Igrači obje momčadi i suci ostali su čekati na terenu, dok su domaći navijači situaciju iskoristili za šalu i glasno dobacivanje, jasno sugerirajući kamo je Cássio morao otići.

Otprilike četiri minute kasnije, vratar se vratio na travnjak nasmijan i vidno rasterećen zauzeo svoje mjesto među vratnicama i omogućio nastavak utakmice bez daljnjih problema.

Očekivano, neobična scena brzo je završila na društvenim mrežama, gdje je postala pravi hit i izazvala lavinu komentara. Smiješnu situaciju pogledajte OVDJE.

