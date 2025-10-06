Uhićen legendarni nogometaš, sumnja se da je seksualno zlostavljao djevojčicu

Bivši reprezentativac Meksika Omar Bravo (45) uhićen je zbog sumnje za seksualno zlostavljanje maloljetne djevojčice.

Državno tužiteljstvo Jalisca objavilo je da istraga sugerira kako je Bravo navodno zlostavljao tinejdžericu u više navrata tijekom posljednjih mjeseci. Osim toga, postoje sumnje da je slična djela mogao počiniti i ranije. Prema dostupnim informacijama, zlostavljanje se moglo dogoditi već 2019. godine kada je žrtva imala samo 11 godina.

Prijedti mu 20 godina zatvora

Bravo je uhićen tijekom posebne operacije u općini Zapopan, a očekuje se da će se uskoro pojaviti pred sudom. Žrtva je navodno priložila snimku kao dokaz protiv bivšeg nogometaša.

Ako bude osuđen za teško seksualno zlostavljanje maloljetnika, Bravo bi se mogao suočiti s kaznom do 20 godina zatvora prema kaznenom zakonu Jalisca. Tužiteljstvo je najavilo da će nastaviti istragu i ne isključuje mogućnost postojanja drugih žrtava.

Tko je on

Omar Bravo Tordecillas, rođen 4. ožujka 1980., jedna je od najvećih legendi meksičkoga nogometa. Tijekom svoje karijere proveo je većinu vremena u Chivas de Guadalajara, gdje je odigrao preko 400 utakmica i postigao 160 golova u svim natjecanjima, čime je postao najbolji strijelac kluba svih vremena.

Bravo je nastupao za meksičku reprezentaciju na najvećim svjetskim natjecanjima, uključujući Olimpijske igre u Ateni 2004. godine i Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. Na SP-u je postigao dva gola u pobjedi 3-1 protiv Irana i proglašen je igračem utakmice.

Tijekom karijere nastupao je i za španjolski Deportivo de La Coruña, američki Sporting Kansas City, te Cruz Azul i Atlas u Meksiku. U siječnju 2024. postao je menadžer kluba Arizona Monsoon FC, ali je napustio klub izvan sezone.

