PREKO BARE /

Tko ide na SP 2026? Poznato već 29 reprezentacija, Hrvatska na korak do plasmana
×
Foto: Vince Mignott/defodi Images/profimedia

Konačna lista svih sudionika World Cupa bit će poznata tek koncem ožujka iduće godine

14.11.2025.
10:22
Hina
Vince Mignott/defodi Images/profimedia
Broj sudionika Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine polako se povećava. Od 48 reprezentacija, koliko će ih idućeg ljeta sudjelovati na World Cupu, do sada je poznato 29 sudionika.

Iz Europe samo dva, Francuska i Engleska. Vjerujemo kako će se "Tricolorima" i "Gordom Albionu" večeras priružiti i hrvatska reprezentacija koju i bod protiv Farskih Otoka i matematički vodi na SP.

Za sada je najviše poznatih sudionika iz Afrike, devet reprezentacija, te iz Azije, osam.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Spomenimo kako su među 29 do sada sigurnih putnika i tri debitanta, Uzbekistan, Jordan i Zelenortski Otoci.

Ždrijeb skupina SP-a bit će 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu.

Konačna lista svih sudionika World Cupa bit će poznata tek koncem ožujka iduće godine kada su na rasporedu dodatne kvalifikacije u Europi koje će iznjedriti zadnja četiri putnika.

Utakmicu Hrvatska - Farski otoci u petak od 20.45 u tekstualnom prijenosu možete pratiti na portalu Net.hr.

Do sada osigurali nastup na Svjetskom prvenstvu

Domaćini: SAD, Meksiko, Kanada

Afrika: Alžir, Zelenortski Otoci, Egipat, Gana, Obala Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis

Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan

Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

Europa: Francuska, Engleska

Oceanija: Novi Zeland

POGLEDAJTE VIDEO: Dan uoči ključne utakmice: Dalić otkrio kako Hrvatska napada Farske otoke

Svjetsko Prvenstvoždrijeb
