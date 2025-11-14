Tko ide na SP 2026? Poznato već 29 reprezentacija, Hrvatska na korak do plasmana
Konačna lista svih sudionika World Cupa bit će poznata tek koncem ožujka iduće godine
Broj sudionika Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine polako se povećava. Od 48 reprezentacija, koliko će ih idućeg ljeta sudjelovati na World Cupu, do sada je poznato 29 sudionika.
Iz Europe samo dva, Francuska i Engleska. Vjerujemo kako će se "Tricolorima" i "Gordom Albionu" večeras priružiti i hrvatska reprezentacija koju i bod protiv Farskih Otoka i matematički vodi na SP.
Za sada je najviše poznatih sudionika iz Afrike, devet reprezentacija, te iz Azije, osam.
Spomenimo kako su među 29 do sada sigurnih putnika i tri debitanta, Uzbekistan, Jordan i Zelenortski Otoci.
Ždrijeb skupina SP-a bit će 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu.
Konačna lista svih sudionika World Cupa bit će poznata tek koncem ožujka iduće godine kada su na rasporedu dodatne kvalifikacije u Europi koje će iznjedriti zadnja četiri putnika.
Do sada osigurali nastup na Svjetskom prvenstvu
Domaćini: SAD, Meksiko, Kanada
Afrika: Alžir, Zelenortski Otoci, Egipat, Gana, Obala Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis
Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan
Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj
Europa: Francuska, Engleska
Oceanija: Novi Zeland
