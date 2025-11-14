Kapetan Srbije poslao poruku koja će odjeknuti: 'Piksi je za sve kriv...'

Pretposljednje kolo kvalifikacijske skupine K donijelo je gotovo potpuni rasplet. Engleska, koja je već ranije osigurala prvo mjesto, pobijedila je Srbiju na Wembleyju 2:0. Istovremeno je Albanija s 1:0 slavila kod Andore, pogotkom Asllanija nakon asistencije Uzunija.

Tim rezultatom Albanija je potvrdila najmanje dodatne kvalifikacije i ujedno izbacila Srbiju iz borbe za Svjetsko prvenstvo, jer uoči zadnjeg kola ima četiri boda prednosti. Albanci su tako drugi put u mjesec dana zada­li težak udarac Srbima, nakon pobjede u Leskovcu.

Nakon poraza u Londonu oglasio se srpski kapetan Filip Kostić. Poraz od Albanije nazvao je jednim od najtežih u karijeri te istaknuo da bi Srbija imala realne šanse za drugo mjesto da su, kako je rekao, „od početka radili kao proteklih dana“.

"Poraz od Albanije jedan mi je od najtežih u karijeri, ali ne bismo imali taj poraz koji nas je koštao neodlaska na SP. Drukčije bismo završili skupinu da smo od početka imali izbornika i rad kakav smo imali proteklih nekoliko dana. Da je tako bilo, sigurno bismo završili kao drugoplasirani"

Time je otvoreno kritizirao bivšeg izbornika Dragana Stojkovića, kojeg je nakon tog ključnog poraza zamijenio Veljko Paunović.

