Rijeka i Hajduk danas saznaju protivnike u posljednjem pretkolu, poznato je tko im prijeti

Hajduk i Rijeka danas će saznati potencijalne protivnike u četvrtom, posljednjem pretkolu Eurokupova. Hajduk će u trećem pretkolu Konferencijske lige igrati protiv Dinama iz Tirane, a u slučaju prolaska, koji ne bi trebao biti upitan, prijete neki veliki klubovi.

Hajduk nije nositelj u četvrtom pretkolu i opet bi mogao imati nesreću igrati protiv momčadi iz lige petice. Ove sezone to je Fiorentina. Tu su i dva turska kluba, Bešiktaš (ako prođu St. Patrick's) i Istanbul Basaksehir (ako prođu Viking). Ostala dva potencijalna suparnika su pobjednici ogleda Rakow - Maccabi Haifa i Silkeborg - Jagiellonia.

🚨 GROUPINGS are released for the CONFERENCE LEAGUE Play-offs draws!



⏰ Draw will be made at 14:00 CET!



💥 Seeded clubs will be drawn against unseeded clubs within the same group. pic.twitter.com/vtaYMuv98q — Football Rankings (@FootRankings) August 4, 2025

Rijeka će u trećem pretkolu Europske lige igrati protiv Shelbournea. Tu je veliki favorit, a u četvrtom pretkolu čekaju ih teški suparnici. Pobjednici susreta Cluj-Braga, PAOK - Wolfsberger, AEK Larnaca - Legia, Servette - Utrecht. Sve vrlo renomirani klubovi protiv kojih Rijeka ne bi bila favorit. Ipak, Rijeka bi bila rasterećena jer bi ulazak u četvrto pretkolo Europske lige značio sigurnu ligašku fazu Konferencijske lige.

🚨 GROUPINGS are released for the EUROPA LEAGUE Play-offs draws!



⏰ Draw will be made at 13:00 CET!



💥 Seeded clubs will be drawn against unseeded clubs within the same group. pic.twitter.com/j7iOuWB8jt — Football Rankings (@FootRankings) August 4, 2025

Ždrijeb Europske lige na rasporedu je u 13 sati, a Konferencijske sat vremena kasnije.

