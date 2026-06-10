Potpuni kaos na prijateljskoj: Brazilke protiv Amerikanki dobile osam crvenih

Nogometašice Sjedinjenih Američkih Država gostovale su u Fortalezi kod Brazilki gdje su odigrale prijateljsku utakmicu koju je obilježilo čak osam crvenih kartona, sve dodijeljenih domaćoj ekipi.

Sve je počelo u 77. minuti kada je isključen izbornik brazilske reprezentacije, 44-godišnji Arthur Ribas Elias. U tom trenutku nije samo izbornik isključen, već je španjolska sutkinja Paola Cebollada Lopez isključila još trojicu članova domaćeg stručnog stožera.

Ta situacija potpuno je rasplamsala atmosferu na tribinama, ali i na samom travnjaku, a sve je kulminiralo u sudačkoj nadoknadi.

U 94. minuti isključenje je zaradila Bia Zaneratto nakon guranja suparničke igračice. Nakon toga je Tarciane u 99. minuti laktom udarila suparnicu Sophiju Wilson te također dobila crveni karton, a na samom kraju ogleda crvene kartone su dobile još Kerolin i Ludmila.

Foto: Lc Moreira/Zuma Press/Profimedia

„Bez obzira na sve imam puno poštovanje prema Brazilu, a ovo je bilo iskustvo koje neću nikada zaboraviti“, izjavila je američka izbornica Emma Hayes. Sjedinjene Američke Države su pobijedile u tom prijateljskom ogledu s 1-0 autogolom Isabele u 63. minuti.

Idućem Svjetskom prvenstvu za nogometašice domaćin će biti upravo Brazil iduće godine.