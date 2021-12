Bivši sudac, a danas HRT-ov sudački ekspert i analitičar, Marijo Strahonja, komentirao je kontroverzan crveni karton koji je napadač Dinama Bruno Petković dobio u pobjedi Dinama nad Istrom.

Dinamo je u Puli slavio s 2:0 u zaostaloj utakmici četvrtog kola Prve HNL, a susret su obilježile sporne odluke glavnog suca Duje Strukana. Strahonja, inače popularno zvan "Oko sokolovo", komentirao je za HRT upravo onu najdiskutabilniju odluku s utakmice, to jest, Petkovićev drugi žuti karton koji je dobio zbog nesportskog izvođenja kaznenog udarca.

"Nogometna pravila kažu da igrač prilikom izvođenja može fintirati pri kretnji do same lopte, ali u posljednjem koraku nema pravo. Petković nije zastao, ali je minimalno fintirao i to je bilo dovoljno da je ova nepopularna odluka bila potkrepljena pravilima igre suca Duje Strukana", rekao je Strahonja za HRT.

'Sudac je imao visoki kriterij'

Naglasio je Strahonja da se u tom slučaju penal ne ponavlja već se dosuđuje indirektan udarac za protivničku ekipu i da se obavezno mora opomenuti izvođač fintiranog penala.

"Nisam siguran koliko je sudac tijekom igre to mogao samostalno primijetiti. On se pripremao za ovu utakmicu i tijekom pripreme analizirao svakog igrača pa i samog Petkovića te utvrdio da tijekom izvođenja kaznenih udaraca tijekom prvenstva dolazi do minimalnih nepravilnosti. On je zauzeo visoki kriterij, visoku strogoću u ovome i postavio visoki kriterij općenito izvođenja kaznenih udaraca koji će se ubuduće morati primjenjivati jer će ekipe očekivati stroga pravila od strane sudaca", pojasnio je Strahonja.