Zagrebački Dinamo puno je teže od očekivanog slavio na gostovanju kod Istre u zaostalom HNL susretu 4. kola. Modri su pobijedili 2:0 u utakmici koja se iz uspavanke pretvorila u kaos na Aldo Drosini.

Utakmicu je obilježila dramatična završnica. Najprije je Kevin Theophile-Catherine dobio drugi žuti karton zbog grubog starta na Belji, a zatim je Dinamo imao i penal za povećanje vodstva u 89. minuti.

Penal je skrivio vratar Lučić koji je dobio crveni karton, no Bruno Petković pogrešno ga je izveo. Zastao je, pustio vratara da padne na jednu stranu, a on je poslao lopotu u drugu. Nije to Strukan tolerirao i dao je i njemu drugi žuti karton pa je Dinamo završio utakmicu s devet igrača.

Zasluženi crveni

Bio je ovo jedan od najčudnijih crvenih kartona u povijesti HNL-a, no Petković ga je dobio zasluženo jer je naputak sudaca da ne toleriraju ovakav način izvođenja penala.

Dinamo je na ljestvici prestigao Rijeku koja ima jednak broj bodova kao i oni (37). Osijek je na prvom mjestu s 39 bodova, ali valja napomenuti da Dinamo ima utakmicu manje od njih i od Rijeke.