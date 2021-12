Zagrebački Dinamo puno je teže od očekivanog slavio na gostovanju kod Istre u zaostalom HNL susretu 4. kola. Modri su pobijedili 2:0 u utakmici koja se iz uspavanke pretvorila u kaos na Aldo Drosini.

Počelo je jako dobro za Dinamo. Gojak je već u 10. minuti bio na pravom mjestu i nakon gužve u kaznenom prostoru uspio je matirati Lučića. Provjeravao je sudac Duje Strukan VAR nekoliko minuta te naposlijetku priznao pogodak Gojaka.

Gotovo sve do samog kraja utakmice ništa vrijedno spomena nije se dogodilo na ovoj utakmici, a onda je krenuo kaos. Najprije je Kevin Theophile-Catherine dobio drugi žuti karton zbog grubog starta na Belji, a zatim je Dinamo imao i penal za povećanje vodstva u 89. minuti.

Završnica je bila pravi triler

Penal je skrivio vratar Lučić koji je dobio crveni karton, no Bruno Petković pogrešno ga je izveo. Zastao je, pustio vratara da padne na jednu stranu, a on je poslao lopotu u drugu. Nije to Strukan tolerirao i dao je i njemu drugi žuti karton pa je Dinamo završio utakmicu s devet igrača.

Srećom po Modre, Istra nije uspjela do samog kraja složiti smislenu akciju pa je njihove nalete iskoristio Ristovski koji je istrčao sam u kontru i zabio na prazan gol za, naizgled komfornih, 0:2 u Puli.

Dinamo je na ljestvici prestigao Rijeku koja ima jednak broj bodova kao i oni (37). Osijek je na prvom mjestu s 39 bodova, ali valja napomenuti da Dinamo ima utakmicu manje od njih i od Rijeke.

Istra - Dinamo 0:2

Istra: Lučić - Lisica, Perković, Galilea, Silva, Daničić - Mahmoud, Calderon, Mišković - Beljo, Bande

Dinamo: Livaković - Theophile-Catherine, Šutalo, Franjić - Ristovski, Ademi, Gojak, Ivanušec, Štefulj - Oršić, Andrić

Ristovski je zabio na prazan gol iz kontre i izvukao se Dinamo iz ove vrlo neugodne situacije. Kraj je utakmice.

90' Igra se još šest minuta.

89' Petković je dobio crveni karton! Pogrešno je izveo kazneni udarac, zastao je pri izvođenju i Strukan mu je dao drugi žuti karton. Ovo se zbilja ne viđa često.

83' Penal za Dinamo! Lučić je srušio Petkovića i sudac je pokazao na bijelu točku. Lučić je dobio crveni karton nakon provjere VAR-a. Sada pravi kaos tu, netko je i s klupe Istre dobio crveni.

81' Kevin Theophile dobio je zbog jednog grubog starta crveni karton, odnosno drugi žuti. Problemi za Dinamo na kraju, morat će sad obraniti ova tri boda. Ulazi u igru Perić, a ide van Mislav Oršić.

77' Mali prekid utakmice dok se nisu raščistile baklje koje su navijači ubacili na teren.

74' Bruno Petković je dobio žuti karton, to mu je treći, tako da neće igrati u sljedećem kolu protiv Hrvatskog dragovoljca. Uz njega, "očistio" se danas od kartona i Theophile.

72' Odlična kontra Istre, Beljo je bio oči u oči s Livakovićem, ali je pucao točno u vratara Modrih. Bit će to korner za Istru.

69' Evo i solidne akcije Dinama. Mišić je ubacio skroz na drugu vratnicu, gdje je opet bio Štefulj, no nije uspio glavom ni dobro pucati, ni vratiti u igru tu loptu.

67' Dobra akcija Istre završila je udarcem, prvim u drugom dijelu, tvrda je utakmica pa ovaj podatak ne čudi toliko. U međuvremenu je Mišić ušao u igru umjesto Ademija.

62' Novi problemi za Istru. Mora Mahmoud van zbog ozljede, a umjesto njega će u igru Caceres. Također, izašao je iz igre i Daničić, a na poziciji lijevog beka zamijenio ga je Marin.

55' Počeo je Duje Strukan sad vući žute kartone. U pet minuta dobili su po žuti karton Mahmoud i Perera Calderon kod Istre te Theophile kod Dinama.

50' Ivanušec je pao u kaznenom prostoru, zakačio ga je igrač Istre s leđa, no sudac Duje Strukan nije se konzultirao s VAR-om ovaj put.

46' Počelo je drugo poluvrijeme, a ušao je u igru Bruno Petković umjesto Komnena Andrića.

Kraj prvog dijela.

40' Evo Istre naprijed, Lisica je bio u odličnoj šansi, no pucao je preko gola. I da je zabio, ne bi vrijedi gol jer je bilo zaleđe. No evo jednog razloga za zabrinutost kod Modrih, neće Istra tu otići bez ispaljenog metka.

38' Kako se bliži kraj prvog dijela, Dinamo pokušava spustiti ritam. Istri se treba priznati da dobro stoji i hrabro izlazi u visoki presing, no nisu ništa napravili još prema naprijed.

29' Odlična prilika za Dinamo! Ristovski je ubacio, a Štefulj glavom gađao pored vrata. Ide Dinamo po drugi pogodak u Puli.

22' Lopta je u mreži Istre, ali ovaj put neće vrijediti pogodak. Očigledno je bilo zaleđe, nije tu trebalo VAR-a.

10' Vodi Dinamo 1:0, zabio je Amer Gojak. Nakon duge provjere VAR-a odlučeno je da ipak nije bilo zaleđa.

8' Istra izgleda dosta dobro kad je obrana postavljena, ali sad su si malo sami zakomplicirali život. Nisu dobro očistili jednu situaciju, a nakon toga je na dodavanje Štefulja pucao Ademi, ali nije bio precizan, srećom po Istru.

1' Počela je utakmica.

Zagrebački Dinamo na Aldo Drosinu stiže s ciljem da osvoji tri boda i tako nadoknadi prosute bodove na koje je računao na startu ove sezone.

Istra je se pokazala kao nezgodan protivnik ove sezone za Modre, no ipak su gosti veliki favoriti u ovom dvoboju. Istra je u prošloj utakmici slavila 3:0 protiv Dragovoljca, dok je Dinamo također pobijedio Slaven Belupo.

Domaćini imaju i problema s ozljedama i nedostajat će im danas nekoliko važnih igrača. Željko Kopić igra s manje-više istom postavom kao protiv Slavena, s tim da Bruno Petković kreće s klupe u ovoj utakmici.

Utakmicu Istre i Dinama pratite uživo od 18 sati u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.