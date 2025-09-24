Poseban gost na Maksimiru: Barcelona zbog jednog Dinamovca šalje legendu

U Zagreb stiže klub koji spaja dva kontinenta, Fenerbahče koji ujedno i momčad koja prolazi kroz osjetljivo razdoblje nakon odlaska Josea Mourinha. Ipak, riječ je o sastavu prepunom opasnih pojedinaca, financijski poduprtih bogatim vlasnicima.

U pitanju je prvo kolo grupne faze Europske lige, u kojoj će svaka momčad odigrati ukupno osam utakmica. Najboljih 24 izborit će nastavak natjecanja u nokaut fazi.

Dinamo u susret ulazi bez ozlijeđenih Pierre-Gabriela i Torrentea, dok Fener ne može računati na Alvareza, Durana, Elmaza, Falla, Mercana, Mora, Becaa, Talisku i Yandasa. Glavni sudac utakmice je Francuz Jérôme Brisard.

Posebnu pozornost privući će i događaji izvan travnjaka. U loži Maksimira očekuje se sportski direktor Barcelone i nekadašnja klupska legenda Deco, u društvu poznatog menadžera Andyja Bare. Njegov dolazak povezuje se s mladim Portugalcem Cardosom Varelom, igračem kojeg Barcelona već neko vrijeme prati.

Sedamnaestogodišnji veznjak ovog je ljeta potpisao ugovor s Dinamom do 2028. godine, a u prvu momčad stigao je kroz mlađe kategorije. Dosad je skupio 68 minuta u tri seniorska nastupa, a i protiv Fenerbahçea priliku je čekao s klupe.

