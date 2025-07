Grandiozno su najavili povratak, ali za sada ništa! Odgađa se povratak Barcelone na Camp Nou

Aktualni španjolski prvak Barcelona obznanila je ovog petka da se povratak nogometaša na Camp Nou neće dogoditi početkom kolovoza kako je ranije najavljeno.

Nova je to odgoda povratka Barcelone u svoj dom jer se nakon renoviranja još uvijek nisu stekli svi uvjeti za ponovni dolazak nogometaša na kultni stadion. Barcelona nije službeno obznanila novi datum povratka, ali on bi se mogao dogoditi u četvrtom kolu nove sezone španjolske La Lige kada je Barcelona domaćin Valenciji 13. ili 14. listopada.

Ukupna vrijednost projekta oko milijardu i pol eura

U uvodna tri kola nove sezone, u kojoj brani naslov prvaka, Barcelona će gostovati kod Mallorce, Levantea i Rayo Vallecana.

Kapacitet stadiona na samom početku povratka bit će ograničen na oko 60.000 mjesta dok radovi potpuno ne završe idućeg ljeta kada će kapacitet dostići planiranih 105.000 mjesta. Ukupna vrijednost ovog projekta renoviranja iznosi oko milijardu i pol eura.

U vrijeme dok su se obavljali radovi na Camp Nou igrači Barcelone su bili domaćini na olimpijskom stadionu, na brdu Montjuic.

