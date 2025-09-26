Ultrasima zabranjen dolazak na derbi, policija ima dojavu o sukobima

Velež i Zrinjski u subotu navečer igrat će mostarski derbi u sklopu devetog kola WWin lige BiH. Utakmice će se igrati na Stadionu Rođeni, a gostujućim Ultrasima neće biti dozvoljen dolazak.

MUP HNK im je zabranio dolazak na utakmicu, a razlog su mogući sukobi i narušavanje sigurnosti. Oni su objavili da postoje konkretne informacije o potencijalnim fizičkim obračunima između Red Armyja i Ultrasa. "Ova odluka donesena je na temelju sigurnosnih procjena Policijske uprave Mostar, uzimajući u obzir prethodne incidente, rizike od narušavanja javnog reda i mira, te preporuke nadležnih organa", stoji u objašnjenju mostarske policije.

Zrinjskina trećem je mjestu s 14 bodova nakon sedam kola, dva boda iza vodećeg. Domaćina osmom je mjestu sa sedam bodova iz osam utakmica, samo bod ispred pretposljednjeg

