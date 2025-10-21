200 UHIĆENIH /

Perišićev PSV dočekuje talijanskog prvaka: Policija imala pune ruke posla uoči utakmice

Perišićev PSV dočekuje talijanskog prvaka: Policija imala pune ruke posla uoči utakmice
×
Foto: Hooligans.cz

U ponedjeljak navečer veća skupina Napolijevih navijača okupila se u centru Eindhovena

21.10.2025.
14:50
HINA
Hooligans.cz
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Uoči večerašnje utakmice 3. kola nogometne Lige prvaka između PSV-a i Napolija nizozemska policija je u Eindhovenu privela oko 180 gostujućih navijača, objavili su utorak nizozemski mediji.

Prošlog tjedna gradske vlasti Eindhovena označile su susret PSV-a i Napolija kao visokorizični događaj te su zbog toga određene gradske četvrti pod posebnom pažnjom policije. U ponedjeljak navečer veća skupina Napolijevih navijača okupila se u centru Eindhovena. Oni su se oglušili na policijski zahtjev da napuste centar grada, pa je njih oko 180 privedeno u policijsku postaju. Neki od privedenih nisu uopće imali ulaznicu za utakmicu. 

Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr.

Na drugoj lokaciji u gradu policija je privela četvoricu navijača PSV-a. Policija je priopćila da je djelovala preventivno, te da nije bilo sukoba između navijačkih skupina PSV-a i Napolija.

Napoli je dobio 1.600 ulaznica za večerašnju utakmicu, a nizozemska policija je očekivala da će među gostujućim navijačima biti oko 300 onih koje su označili kao problematične.    

PSV nakon dva kola Lige prvaka ima jedan, a Napoli tri boda. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavlja se Liga prvaka, tri momčadi žele u utorak zadržati tu titulu

Liga PrvakaPsvNapoliHuligani
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
200 UHIĆENIH /
Perišićev PSV dočekuje talijanskog prvaka: Policija imala pune ruke posla uoči utakmice