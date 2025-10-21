Kultni engleski klub, kojem prijeti bankrot, ostao bez vratara pa iskoristio posebno pravilo

Nikada nije dosadno u engleskom nogometu. Za drugoligaša Sheffield Wednesday mogli bi reći, nažalost nikada nije dosadno. Klub iz Yorkshirea je u velikim problemima izvan terena, a posljedično i na njemu.

Zadnja loša vijest je da nemaju niti jednog zdravog vratara u ekipi te će ga posuditi na - sedam dana! Dobro ste pročitali, Wednesday će na sedam dana posuditi Joea Lumleyja iz Bristol Cityja koji će braniti na sljedeće dvije utakmice. Ethan Horvath na posljednjoj je utakmici protiv Charltona dobio crveni karton i tri utakmice suspenzije.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Sheffield Wednesday have signed Bristol City goalkeeper Joe Lumley on a 7-day emergency loan deal.



🟥 Wednesday are without a 'keeper after Ethan Horvath was sent off at the weekend.



He'll be available to play for them for two games against Middlesbrough… pic.twitter.com/p1AWMdA9OB — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 21, 2025

Rezervni vratar Pierce Charles je ozlijeđen i Wednesday se našao bez seniorskog vratara. Pravila EFL-a (English Football League) dopušta potpise u slučaju nužde na sedam dana s mogućnošću dodatnih sedam u iznimnim susretima.

Što se događa u Sheffield Wednesdayu?

Sove iz Sheffielda se suočavaju s stalnim financijskim problemima, zbog kojih vlasnik Dejphon Chansiri nije na vrijeme isplatio igrače i osoblje u pet od posljednjih sedam mjeseci. Kao rezultat toga, momčad iz Championshipa navodno će dobiti nalog o likvidaciji zbog dugova od milijun funti prema HMRC-u. To bi moglo ostaviti Chansirija bez drugog izbora nego staviti klub u stečaj ako se klubu podnese zahtjev za likvidaciju bez podmirenja duga.

U tom bi slučaju Wednesdayu bio oduzet bodovi, što bi im zadalo veliki udarac u pokušajima da izbjegnu ispadanje. Međutim, uprava će vjerojatno prisiliti Chansirija na prodaju, što bi pomoglo u osiguranju dugoročne budućnosti kluba. Trajni problemi na Hillsboroughu doveli su do toga da atmosfera postaje sve neprijateljskija, a navijači izražavaju svoje mišljenje o vlasništvu protestima na utakmicama koji postaju sve žešći.

