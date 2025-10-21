Modrićev nasljednik u Realu uoči El Clasica: 'La Liga je neregularna zbog utakmice Barcelone'

Dani Carvajal, kapetan madridskog Reala, smatra da je prekršena regularnost španjolskog nogometnog prvenstva jer je organizator La Liga dopustila da Villarreal i Barcelona igraju u američkom gradu Miamiju.

"To je jasno kršenje pravila natjecanja. Sve momčadi se neće natjecati u istim uvjetima", izjavio je 33-godišnji branič za javnu televiziju RTVE.

U španjolskom prvenstvu je 20 klubova koji bi trebali odigrati s istim protivnicima po jednu utakmicu na svom terenu i jednu na na njihovom. La Liga je ranije ovaj mjesec izvijestila da će Villarreal umjesto na svom terenu ugostiti Barcelonu 20. prosinca na stadionu Hard Rock u Miamiju, a što je neutralni teren za obje momčadi.

Carvajal, koji je ljetos od Luke Modrića preuzeo kapetansku vrpcu Real Madrida, poručio je da se igrači, klubovi i La Liga javno zalažu za pravednije natjecanje, ali da se La Liga toga ne pridržava.

'Bit će to posebna utakmica'

"Ova utakmica je povijesni korak koji podiže La Ligu i španjolski nogomet na potpuno novu razinu", izjavio je Javier Tebas, predsjednik La Lige. "Razumijemo i poštujemo zabrinutost koju ova odluka može izazvati, ali važno je staviti je u kontekst: ovo je jedna utakmica od 380 u sezoni. La Liga ima milijune navijača diljem svijeta, uključujući mnoge koji strastveno prate svoje momčadi i zaslužuju priliku da ih barem jednom vide uživo", dodao je.

Villarrealov predsjednik Fernando Roig na to se odlučio kako bi klub "rastao i pojačao prisutnost na američkom tržištu", a Barecelonin čelnik Joan Laporta je napomenuo da su SAD "jedno od strateških tržišta" katalonskog kluba.

U nedjelju se igra najveći španjolski derbi između vodećeg Real Madrida i drugoplasirane Barcelone.

"Želimo osvojiti tri boda. Bit će to posebna utakmica jer igramo s najvećim rivalom", istaknuo je Carvajal.

Real Madrid će prije toga u srijedu ugostiti u Ligi prvaka talijanski Juventus, koji vodi hrvatski trener Igor Tudor.

"Cilj nam je biti među osam najbolje plasiranih u Ligi prvaka jer to kasnije daje prednost u zgusnutom rasporedu utakmica", rekao je Carvajal. Igrač s 52 nastupa za španjolsku reprezentaciju izjavio je da je dobro što trenutno nema jedne momčadi koja dominira europskim nogometom.

