Engleski velikan dobio je već trećeg trenera ove sezone: Potpisalo je dobro poznato ime

Engleski velikan dobio je već trećeg trenera ove sezone: Potpisalo je dobro poznato ime
Foto: Mike Egerton, Pa Images/alamy/profimedia

Ange Postecoglou smijenjen je nakon poraza od Chelseaja u subotu nakon samo osam utakmica na klupi

21.10.2025.
10:06
Sportski.net
Mike Egerton, Pa Images/alamy/profimedia
Sean Dyche službeno je novi trener Nottingham Foresta. Nisu dugo Šumari bili bez trenera. Ange Postecoglou smijenjen je nakon poraza od Chelseaja u subotu nakon samo osam utakmica na klupi. 

"Nakon što je u svojoj dosadašnjoj karijeri vodio više od 330 utakmica Premier lige, Dyche je izgradio momčadi definirane obrambenom organizacijom, otpornošću i snagom iz prekida - kvalitetama koje su usko povezane s atributima trenutne momčadi i nogometnim identitetom Kluba", napisao je Forest na svojim društvenim mrežama. 

Sve o Premier ligi čitajte na portalu Net.hr.

 

 

Dyche je nastupao za mlađe selekcija Foresta, a zanimljivo je da živi blizu Nottinghama pa je ovo za njega savršeni posao. Preuzima klub koji igra u Europskoj ligi i debitirat će u tom natjecanju u četvrtak protiv Porta na domaćem terenu. 

Dyche je bez posla od kada je napustio Everton u siječnju ove godine koji je vodio na 83 utakmice. Prije toga, ime je izgradio u Burnleyju koji je vodio na 425 utakmica, vratio ih u Premier ligu i čak izborio europska natjecanja. 

