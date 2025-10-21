Engleski velikan dobio je već trećeg trenera ove sezone: Potpisalo je dobro poznato ime

Sean Dyche službeno je novi trener Nottingham Foresta. Nisu dugo Šumari bili bez trenera. Ange Postecoglou smijenjen je nakon poraza od Chelseaja u subotu nakon samo osam utakmica na klupi.

"Nakon što je u svojoj dosadašnjoj karijeri vodio više od 330 utakmica Premier lige, Dyche je izgradio momčadi definirane obrambenom organizacijom, otpornošću i snagom iz prekida - kvalitetama koje su usko povezane s atributima trenutne momčadi i nogometnim identitetom Kluba", napisao je Forest na svojim društvenim mrežama.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Sean Dyche as the Club’s new Head Coach, following a thorough recruitment process led by Global Head of Football, Edu Gaspar, and Global Technical Director, George Syrianos.



The former Forest youth player joins the… pic.twitter.com/ZjUZdG4E6j — Nottingham Forest (@NFFC) October 21, 2025

Dyche je nastupao za mlađe selekcija Foresta, a zanimljivo je da živi blizu Nottinghama pa je ovo za njega savršeni posao. Preuzima klub koji igra u Europskoj ligi i debitirat će u tom natjecanju u četvrtak protiv Porta na domaćem terenu.

Dyche je bez posla od kada je napustio Everton u siječnju ove godine koji je vodio na 83 utakmice. Prije toga, ime je izgradio u Burnleyju koji je vodio na 425 utakmica, vratio ih u Premier ligu i čak izborio europska natjecanja.

