Engleski velikan dobio je već trećeg trenera ove sezone: Potpisalo je dobro poznato ime
Ange Postecoglou smijenjen je nakon poraza od Chelseaja u subotu nakon samo osam utakmica na klupi
Sean Dyche službeno je novi trener Nottingham Foresta. Nisu dugo Šumari bili bez trenera. Ange Postecoglou smijenjen je nakon poraza od Chelseaja u subotu nakon samo osam utakmica na klupi.
"Nakon što je u svojoj dosadašnjoj karijeri vodio više od 330 utakmica Premier lige, Dyche je izgradio momčadi definirane obrambenom organizacijom, otpornošću i snagom iz prekida - kvalitetama koje su usko povezane s atributima trenutne momčadi i nogometnim identitetom Kluba", napisao je Forest na svojim društvenim mrežama.
Sve o Premier ligi čitajte na portalu Net.hr.
Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Sean Dyche as the Club’s new Head Coach, following a thorough recruitment process led by Global Head of Football, Edu Gaspar, and Global Technical Director, George Syrianos.— Nottingham Forest (@NFFC) October 21, 2025
The former Forest youth player joins the… pic.twitter.com/ZjUZdG4E6j
Dyche je nastupao za mlađe selekcija Foresta, a zanimljivo je da živi blizu Nottinghama pa je ovo za njega savršeni posao. Preuzima klub koji igra u Europskoj ligi i debitirat će u tom natjecanju u četvrtak protiv Porta na domaćem terenu.
Dyche je bez posla od kada je napustio Everton u siječnju ove godine koji je vodio na 83 utakmice. Prije toga, ime je izgradio u Burnleyju koji je vodio na 425 utakmica, vratio ih u Premier ligu i čak izborio europska natjecanja.
POGLEDAJTE VIDEO: FIFA ima problem s ponašanjem hrvatskih navijača: Evo zašto je stigla nova kazna