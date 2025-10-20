West Hamu nikako ne ide: Niti promjena trenera nije pomogla, izgubili su u derbiju začelja

Nogometaši Brentforda u zadnjoj su utakmici 8. kola engleskog prvenstva kao gosti svladali West Ham United s 2-0.

Igor Thiago (43) je pred kraj prvog poluvremena doveo goste u prednost da bi Jensen (90+4) na samom kraju susreta potvrdio pobjedu.

Bila je ovo treća utakmica Nuna Espirita Santa na klupi West Hama, ali još čeka prvu pobjedu. Portugalac je nakon otkaza u Nottingham Forestu zamijenio Grahama Pottera u Istočnom Londonu. Nakon domaćeg poraza od Crystal Palacea, upisao je bod na gostovanju u Evertonu, a sada upisao novi domaći poraz.

Brentford je skočio na 13. mjesto ljestvice s 10 bodova, dok je West Ham predzadnji sa samo četiri.

Vodi Arsenal s 19 bodova, tri više od drugog Manchester Cityja.

