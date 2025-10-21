Derbi u Londonu, Barca traži iskupljenje: Evo gdje možete gledati utakmice nogometne elite

Nakon reprezentativne pauze, Liga prvaka vraća se u punom sjaju. Treće kolo donosi derbije koji bi mogli preusmjeriti tijek natjecanja. Arsenal dočekuje Atlético, PSG gostuje kod Leverkusena, dok Inter, City i Barca traže potvrdu ambicija.

Barca pod imperativom

Poraz od PSG-a natjerao je Barcelonu da protiv Olympiacosa traži iskupljenje. Flickova momčad, iako bez Lewandowskog i Ter Stegena, u sjajnom je raspoloženju nakon pobjede nad Gironom. Grci su bez gola i bodova u Ligi prvaka, a Camp Nou ostaje neosvojiva tvrđava za njihove klubove. Barca mora i zna do pobjede prije El Clásica.

Sudar stilova Arsenala i Atlética

Derbi večeri igra se u Londonu. Arsenal pod Artetom melje sve pred sobom, s impresivnih 11 uzastopnih domaćih pobjeda u skupini bez primljenog gola. Simeoneov Atlético, čvrst ali neuvjerljiv u gostima, pokušat će iznenaditi organiziranom obranom i kontrama. “Topnici” su favoriti, ali protiv Simeonea to nikad nije garancija.

PSG lovi savršen niz

Aktualni prvak Europe nastavlja pohod u Leverkusenu. Enriqueova momčad ne zna za poraz već 14 utakmica u Ligi prvaka i djeluje nezaustavljivo. Domaćin muku muči s ozljedama i formom, a PSG-ova kvaliteta u završnici vjerojatno će presuditi — Ramos, Barcola i društvo žele treću pobjedu zaredom.

Dortmund juri, Kopenhagen traži spas

Ozljedama oslabljeni danski prvak traži prekid crnog niza, ali Borussia Dortmund djeluje nezaustavljivo. Kovačeva momčad, predvođena raspucanim Guirassyjem, favorit je za novu uvjerljivu pobjedu.

City želi prekinuti prokletstvo

Guardiolina ekipa traži kraj neugodne serije bez gostujuće pobjede u Europi. City je u naletu, Haaland opet zabija, a povratak Kovačića dodatno jača sredinu. Villarreal, pogođen ozljedama, teško će zaustaviti engleskog prvaka koji sve više podsjeća na stroj iz prošle sezone.

