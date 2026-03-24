Pogledajte susret Modrića i Casemira na kultnom mjestu: Brazilac dobio i novi hrvatski dres

Hrvatska je stigla u SAD na dvije jake pripremne utakmice uoči Svjetskog prvenstva koje se u lipnju i srpnju održava u Americi, Meksiku i Kanadi.

Očekivano je Luka Modrić glavna zvijezda, a kamere ga prate gdje god se pojavi. Tako se nakon što je bio kod kuma Marina Čilića i gledao njegov meč protiv Zvereva sada našao i s bivšim suigračem iz Reala, Casemirom.

Luka modric and casemiro reunited ✨🤍 pic.twitter.com/m8xpbKOjp1 — Oluwadamilola (@Damilola3039) March 24, 2026

Casemiro je naravno s Brazilom u SAD-u gdje će osim s Hrvatskom igrati i s Francuskom, a dva suigrača i jako dobra prijatelja koja su čuda osvojila igrajući za 'kraljevski' kliub, našla su se kod kultnog Universal Studiosa.

Luka Modrić and Casemiro hanging out at Universal Studios. 🎡 pic.twitter.com/JVP6yr5fzQ — Football News Headlines (@footballheadlyn) March 24, 2026

Luka je Casemiru dao novi hrvatski dres, ali i popularni žuti dres Milana. U društvu je bio i Ante Budimir, a obojica su nosila novu trenirku reprezentacije koja je u drugačijoj crvenoj boji. Na fotografijama više izgleda bordo. S njima je bio i glasnogovornik reprezentacije Tomislav Pacak.

Hrvatska će u SAD-u prvo igrati protiv Kolumbije s četvrtka na petak pola sata iza ponoći, a protiv Brazila s utorka na srijedu u dva sata ujutro.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Slobodni brdski biciklizam i pomicanje granica onog što je moguće na dva kotača