Pogledajte susret Modrića i Casemira na kultnom mjestu: Brazilac dobio i novi hrvatski dres
Casemiro je s Brazilom u SAD-u gdje će osim s Hrvatskom igrati i s Francuskom
Hrvatska je stigla u SAD na dvije jake pripremne utakmice uoči Svjetskog prvenstva koje se u lipnju i srpnju održava u Americi, Meksiku i Kanadi.
Očekivano je Luka Modrić glavna zvijezda, a kamere ga prate gdje god se pojavi. Tako se nakon što je bio kod kuma Marina Čilića i gledao njegov meč protiv Zvereva sada našao i s bivšim suigračem iz Reala, Casemirom.
Casemiro je naravno s Brazilom u SAD-u gdje će osim s Hrvatskom igrati i s Francuskom, a dva suigrača i jako dobra prijatelja koja su čuda osvojila igrajući za 'kraljevski' kliub, našla su se kod kultnog Universal Studiosa.
Luka je Casemiru dao novi hrvatski dres, ali i popularni žuti dres Milana. U društvu je bio i Ante Budimir, a obojica su nosila novu trenirku reprezentacije koja je u drugačijoj crvenoj boji. Na fotografijama više izgleda bordo. S njima je bio i glasnogovornik reprezentacije Tomislav Pacak.
Hrvatska će u SAD-u prvo igrati protiv Kolumbije s četvrtka na petak pola sata iza ponoći, a protiv Brazila s utorka na srijedu u dva sata ujutro.
