Naši se 'ubili' od leta, a on stigao pješke: Odmah je ponudio i zlatan savjet

Petar Musa jedan je od rijetkih hrvatskih reprezentativaca koji nije morao proći muku dugih letova do konačnog odredišta za aktualno okupljanje.

Musa je stigao iz Dallasa…

“Srećom, nisam morao puno putovati, meni je Orlando bio puno bliže negoli ostalim dečkima. Teško je, imali su dugačak put, ali ima dovoljno vremena do utakmice da se odmore. Najvažniji je dobar san i što prije se prilagoditi na vremensku razliku”.

Iza Petra je perfektan početak sezone u MLS-u: pet utakmica i šest golova. Koja je tajna dobre forme?

“Cijela je momčad jako dobro ušla u sezonu, dobro se osjećam, igram treću godinu u klubu, bolje poznajem suigrače i ligu. Eto, iza nas je dobar početak, nadam se da ćemo tako nastaviti”.

Protekli vikend igrao se teksaški derbi i Musin je pogodak odlučio pobjednika koji je komentator ovako prokomentirao: Tko drugi, nego Petar Musa?

“Puno sam radio da bih stekao takav status u MLS-u, to me raduje i daje mi dodatnu motivaciju za rad. Želim napraviti što više u ovoj ligi, da moje ime ovdje ostane u dobrim sjećanjima”.

U reprezentaciji je tvoj status također sve bolji, na prošlom okupljanju postigao si prvi pogodak protiv Farskih otoka, a onda dao i doprinos u preokretu protiv Crne Gore. Koliko to znači za samopouzdanje?

“Puno mi znači, reprezentacija je čast i ponos, privilegija je nositi taj dres, ali nije lagano jer u reprezentaciji ima puno igrača koji igraju na ozbiljnoj razini. Na mojoj poziciji je pogotovo velika konkurencija, ali radim i treniram svaki dan da bi bio dio ove momčadi. Raduje me to i daje mi dodatni motiv za rad”.

Foto: Tom Dubravec/imago sportfotodienst/Profimedia

Čeka nas Svjetsko prvenstvo, najveći motiv u životu svakog nogometaša i reprezentativca. Kako gledaš na svjetsku smotru?

“Na meni je da treniram i radim, da igram dobro i zabijam, a onda ćemo vidjeti. Konkurencija je jaka, ali nadam se i vjerujem, to mi je motivacija i cilj mi je izboriti mjesto u reprezentaciji koja će igrati na Svjetskom prvenstvu, pogotovo zato što je u Americi. Ponavljam, na meni je da radim i treniram”.

Izbornik Dalić uoči velikih natjecanja voli jake protivnike?

“Kolumbija i Brazil bit će dobar test za nas, da isprobamo neke nove stvari, da vidimo što najbolje funkcionira u našoj igri i što nam najbolje odgovara. U te dvije utakmice ulazimo motivirani, neće biti lagano, ali dat ćemo sve od sebe. Do Svjetskog prvenstva ima i puno i malo vremena, moramo se dobro pripremiti. Kolumbija je dobra momčad, imaju jake pojedince koji igraju u vrhunskim klubovima i neće biti lagano. Međutim, imamo respekt s njihove strane, znaju koliko smo jaki i moćni jer to pokazuju naši rezultati posljednjih godina. Najvažnije je da svi ostanemo zdravi i najbolje izvučemo iz ove dvije prijateljske utakmice”.

Kakvu utakmicu očekuješ protiv Brazila?

“Bit će drukčije u odnosu na ono što smo navikli u kvalifikacijama, analizirat ćemo Brazil, vidjeti njegove dobre i loše strane i pripremiti se na najbolji mogući način. Hrvatska je opasna kad ima i kad nema loptu, svi znaju naše kvalitete. Na nama je da odigramo što bolje. Gdje sam gledao utakmicu protiv Brazila na Svjetskom prvenstvu 2022.? Bila je kratka pauza u klubu pa sam utakmicu gledao u susjedstvu na odmoru s obitelju u Dubaiju. Naravno, i strastveno navijao za Hrvatsku. Bilo je lijepo!”.

POGLEDAJTE VIDEO: Slobodni brdski biciklizam i pomicanje granica onog što je moguće na dva kotača