DI SI, KUME?! /

Sastanak Hrvata u Miamiju: Pogledajte koga je Modrić posjetio čim je stigao u SAD

Sastanak Hrvata u Miamiju: Pogledajte koga je Modrić posjetio čim je stigao u SAD
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kapetan reprezentacije snimljen je u opuštenom razgovoru, a privukao je i veliku pozornost svih okupljenih

23.3.2026.
23:59
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
Luka Modrić s reprezentacijom je u SAD-u gdje Vatrene čekaju dvije jake pripremne utakmice za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, a prije utakmica odlučio je posjetiti i Marina Čilića u Miamiju. 

Čilić (37) je u noći s ponedjeljka na utorak imao važan meč s trećim tenisačem svijeta, Alexanderom Zverevom, za osminu finala Masters 1000 turnira, a podršku mu je došao pružiti tri godine stariji kum njegovog djeteta i veliki prijatelj. 

Kapetan reprezentacije snimljen je u opuštenom razgovoru s Čilićem, a Luka je privukao veliku pozornost svih okupljenih. 

Modrić je poznat kao obožavatelj tenisa. Sudionik je humanitarnog teniskog turnira Gem Set Hrvatska, a 2024. godine u Londonu je gledao finale Wimbledona. 

Hrvatska će prvo igrati protiv Kolumbije u Orlandu u noći s četvrtka na petak (u 0.30 ujutro po hrvatskom vremenu), a pet dana kasnije je i susret protiv jedine reprezentacije s pet zvijezdica. 

Luka je snimljen i na tribinama za vrijeme meča. 

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljen novi dres reprezentacije: Evo kako će naši izgledati na SP-u

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Još iz rubrike