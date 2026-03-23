Sastanak Hrvata u Miamiju: Pogledajte koga je Modrić posjetio čim je stigao u SAD

Luka Modrić s reprezentacijom je u SAD-u gdje Vatrene čekaju dvije jake pripremne utakmice za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, a prije utakmica odlučio je posjetiti i Marina Čilića u Miamiju.

Čilić (37) je u noći s ponedjeljka na utorak imao važan meč s trećim tenisačem svijeta, Alexanderom Zverevom, za osminu finala Masters 1000 turnira, a podršku mu je došao pružiti tri godine stariji kum njegovog djeteta i veliki prijatelj.

Kapetan reprezentacije snimljen je u opuštenom razgovoru s Čilićem, a Luka je privukao veliku pozornost svih okupljenih.

¡Reunión croata en Miami! 🇭🇷



Luka Modric y Marin Cilic en la previa del encuentro ante Zverev. 👏



Modrić je poznat kao obožavatelj tenisa. Sudionik je humanitarnog teniskog turnira Gem Set Hrvatska, a 2024. godine u Londonu je gledao finale Wimbledona.

Hrvatska će prvo igrati protiv Kolumbije u Orlandu u noći s četvrtka na petak (u 0.30 ujutro po hrvatskom vremenu), a pet dana kasnije je i susret protiv jedine reprezentacije s pet zvijezdica.

Luka je snimljen i na tribinama za vrijeme meča.

¡Crack en la tribuna! 🇭🇷 Luka Modric dijo presente en el duelo entre Cilic y Zverev. 🔝



