DERBI CRTICE /

Pogledajte kako su Bad Blue Boysi 'preuzeli' Split prije derbija! Ori se Thompson

Pogledajte kako su Bad Blue Boysi 'preuzeli' Split prije derbija! Ori se Thompson
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dok su čekali ulazak u grad, Boysi su iz automobila puštali pjesme Marko Perković Thompson

8.3.2026.
13:00
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
Od 15 sati na stadionu Poljud igra se najveći derbi hrvatskog nogometa u kojem Hajduk dočekuje Dinamo. Očekuje se žestoka borba na terenu, ali i sjajna atmosfera na tribinama.

Oko 1800 pripadnika Bad Blue Boys otkupilo je sve dostupne ulaznice za gostujući sektor, a nešto prije 11 sati stigli su na ulaz u Split.

Policija je ondje preuzela navijače Dinama te nakon sigurnosnog pregleda organizira njihov dolazak prema stadionu.

Dok su čekali ulazak u grad, Boysi su iz automobila puštali pjesme Marko Perković Thompson, a iznad kolone vijorila se velika zastava Dinama.

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Dinamo završiti prvenstvo ili se Hajduk može vratiti u igru?

