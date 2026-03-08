Pogledajte kako su Bad Blue Boysi 'preuzeli' Split prije derbija! Ori se Thompson

Od 15 sati na stadionu Poljud igra se najveći derbi hrvatskog nogometa u kojem Hajduk dočekuje Dinamo. Očekuje se žestoka borba na terenu, ali i sjajna atmosfera na tribinama.

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr.

Oko 1800 pripadnika Bad Blue Boys otkupilo je sve dostupne ulaznice za gostujući sektor, a nešto prije 11 sati stigli su na ulaz u Split.

Policija je ondje preuzela navijače Dinama te nakon sigurnosnog pregleda organizira njihov dolazak prema stadionu.

Dok su čekali ulazak u grad, Boysi su iz automobila puštali pjesme Marko Perković Thompson, a iznad kolone vijorila se velika zastava Dinama.

