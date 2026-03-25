Bivši igrač Dinama u velikim problemima: 'Prolazim kroz najgore razdoblje karijere!'

Bivši igrač Dinama i slovenski reprezentativac Petar Stojanović prolazi kroz izuzetno težak period u karijeri. Iako nastupa u poljskoj ligi, njegova situacija u klubu daleko je od idealne.

Stojanović je prošle godine potpisao dugoročni ugovor s Legia Warszawa, no stvari se nisu razvijale kako je očekivao. Nakon što je započeo proljetni dio sezone u početnoj postavi, vrlo brzo je ispao iz planova trenera i od tada praktički ne dobiva priliku za igru.

Kako javlja 24.ur, sam igrač nije skrivao razočaranje situacijom u kojoj se našao. Istaknuo je kako mu je ovo najteže razdoblje u profesionalnoj karijeri, ali je istovremeno dao do znanja da ne želi previše govoriti o detaljima zbog važećeg ugovora s klubom.

Unatoč problemima na klupskoj razini, dolazak u reprezentaciju za njega predstavlja svojevrsni bijeg i pozitivan reset. Priznao je kako mu povratak u domovinu i okupljanje s reprezentativnim suigračima donosi posebno zadovoljstvo i novu energiju.

Naglasio je i kako situacija u klubu neće utjecati na njegov pristup reprezentaciji. Motivacija i želja za nastupima, kako kaže, ostaju jednaki bez obzira na sve okolnosti.

Slovenija ulazi u novo razdoblje pod vodstvom izbornika Boštjana Cesara, s kojim Stojanović već ima iskustva iz vremena kada je bio dio stručnog stožera. Upravo ta poznanstva i profesionalan pristup stručnog tima dodatno ulijevaju optimizam u svlačionici.

„Sve je na vrhunskoj razini, od organizacije do treninga. Na nama igračima je da to iskoristimo na najbolji mogući način“, poručio je slovenski reprezentativac.

Iako mu klupska situacija trenutno ne ide u prilog, Stojanović jasno daje do znanja da ne odustaje. Fokus mu je na radu i reprezentativnim obvezama, uz nadu da će se stvari uskoro promijeniti i na klupskoj razini.

