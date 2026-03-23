Ovo se ne viđa često: Nizozemska zvijezda iznenadila sve potezom na klupi

Nizozemska nogometna zvijezda Memphis Depay (32) i dalje puni naslovnice u Brazilu gdje od rujna 2024. nosi dres Corinthiansa.

Depay je gotovo u svakoj utakmici u središtu pozornosti, iz ovog ili onog razloga. Prije nekoliko dana, to je bilo zbog spektakularnog gola koji je postigao protiv Neymarovog Santosa. Međutim, u nedjelju se našao u središnju pažnje nakon što je za vrijeme utakmice protiv Flamenga koristio mobitel dok je sjedio na klupi za pričuve.

Depay je bio starter protiv Flamenga, međutim u 22. minuti je zamijenjen zbog ozljede nakon čega je otišao u svlačionicu. Početkom drugog dijela vratio se na klupu i u jednom trenutku uzeo mobitel i nekoliko minuta razgovarao. Sve dok mu nisu prišli djelatnici Corinthiansa i zamolili ga da skloni mobitel.

Nakon incidenta, Depay je na društvenim mrežama objasnio svoje razloge, razgovarao je s liječničkim osobljem nizozemske reprezentacije kako bi ih obavijestio o novostima.

"Samo da pojasnim, moj trenutak s mobitelom je bio isključivo kako bih u tom trenutku komunicirao s medicinskim timom u Nizozemskoj. Vratio sam se na klupu kako bi podržao ekipu, iako sam mogao ostati u svlačionici zbog ozljede," napisao je.

Depay je u 76 nastupa za Corinthians postigao 20 golova. Tijekom karijere je igrao i za Atletico Madrid, Barcelonu, Lyon, Manchester United i PSV.

U dresu nizozemske vrste je sakupio 108 nastupa i postigao 55 golova.

