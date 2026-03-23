PRAVA STINICA /

Svi su gledali u trenera Reala i njegovu jaknu! Provjerili smo koliko košta

Svi su gledali u trenera Reala i njegovu jaknu! Provjerili smo koliko košta
Foto: Alberto Gardin/Zuma Press/Profimedia

23.3.2026.
Nogometaši madridskog Reala pobijedili su s 3-2 velikog gradskog rivala Atletico na Santiago Bernabeu stadionu, u posljednjem susretu 29. kola španjolske La Lige.

Real je time ponovno spustio zaostatak u odnosu na vodeću Barcelonu na četiri boda. Bila je to vrlo zanimljiva utakmica s nekoliko prelijepih pogodaka, ali i sudačkih kontroverzi te jakoga tempa. Uz sve te zanimljive stvari na terenu, gledateljima je ipak u oko upao i jedan detalj uz teren.

Naime, Realov trener Alvaro Arbeloa nosi je vrlo zanimljivu jaknu. Brzim internetskim pretraživanjem doznali smo da je riječ o Louis Vuitton jakni. Točan model zove se Chaqueta deportiva en piel, a na službenoj stranici Louis Vuittona košta 3.900 eura. 

Foto: Screenshot/LouisVuitton

Foto: Guillermo Martinez/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Inače, Real je prošle godine sklopio partnerstvo sa spomenutom dizajnerskom markom pa Arbeloa vjerojatno jaknu nije platio ništa. Moramo priznati, dobro mu stoji.

POGLEDAJTE VIDEO: Drugi dan zaredom golijada u HNL-u! Evo što su rekli glavni akteri nakon

Real MadridAtletico MadridLa LigaAlvaro ArbeloaLuis Vuitton
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike