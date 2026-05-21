Balkanci hrle u Njemačku pa se šokiraju: Za ono što tu rade stalno ondje im stižu ogromne kazne

Njemačka je globalno poznata po svojoj preciznosti, redu i poštivanju pravila. Izreka "Ordnung muss sein" (Red mora biti) nije samo fraza, već duboko ukorijenjen princip koji oblikuje svakodnevni život.

No, ta posvećenost pravilima ponekad rezultira zakonima i kaznama koje se strancima, a posebice nama, mogu učiniti neobičnima, pa čak i bizarnima.

Dok se u nekim njemačkim barovima još uvijek može pušiti, a sunčanje bez odjeće u parkovima je prihvaćeno, mnoge aktivnosti koje smatramo bezazlenima i normalnima mogu vas ondje skupo stajati.

Od nedjeljne košnje trave do gradnje pješčanih dvoraca, njemački pravilnici kriju čitav niz iznenađenja.

Pranje automobila ispred kuće: Ekološki grijeh od 100.000 eura

Dok je pranje automobila u vlastitom dvorištu za mnoge u Hrvatskoj uobičajena subotnja aktivnost, u Njemačkoj je to u većini slučajeva strogo zabranjeno.

Razlog nije narušavanje nedjeljnog mira, već strogi Zakon o vodnim resursima. Njemačke vlasti smatraju da se prilikom pranja automobila koriste kemikalije i deterdženti koji, zajedno s uljem i teškim metalima s vozila, mogu prodrijeti u tlo i zagaditi podzemne vode.

Zbog toga je ova praksa zabranjena u većini saveznih država. Kazne za nepoštivanje ovog pravila su astronomske. Ovisno o lokaciji, mogu doseći i do 100.000 eura, kao na primjer u Saskoj, ako se utvrdi da je došlo do onečišćenja podzemnih voda.

U nekim državama, poput Berlina, čak je i korištenje obične vode i spužve kažnjivo.

Nedjeljni mir: Kad kosilica i usisavač utihnu

Tradicija "Ruhezeit", odnosno vremena za odmor, u Njemačkoj se shvaća izuzetno ozbiljno, osobito nedjeljom i praznicima. Tog dana, koji je ustavom zaštićen kao dan odmora i duhovne obnove, zabranjena je svaka javno vidljiva aktivnost koja stvara buku. To uključuje korištenje motorizirane vrtlarske opreme poput kosilica, trimera ili motornih pila.

Zabrana vrijedi cijeli dan, a kršenje može rezultirati pozivom susjeda policiji i novčanim kaznama koje se kreću od pedesetak pa sve do nekoliko tisuća eura, dok zakonski maksimum za teže prekršaje može doseći i 50.000 eura.

Pravilo se ne odnosi samo na dvorište; čak i bučni kućanski poslovi poput usisavanja ili korištenja bučne perilice rublja nakon 22 sata mogu dovesti do neugodnosti i kazni.

Zabrana plesa na Veliki petak

U većini od 16 njemačkih saveznih država, Veliki petak se smatra "tihim praznikom", a jedna od najneobičnijih zabrana koja tada stupa na snagu jest "Tanzverbot" - zabrana plesa. Ova tradicija potječe još iz srednjeg vijeka i odražava religiozni karakter dana. Dok je Berlin relativno liberalan sa zabranom koja traje od četiri ujutro do 21 sat, u katoličkoj Bavarskoj zabrana traje punih 70 sati, od Velikog četvrtka do subote.

Kazne za organizatore događaja koji prekrše pravilo mogu doseći i 10.000 eura. Zabrana se ne odnosi samo na ples, već i na druge bučne događaje, ali i na prikazivanje određenih filmova.

Na indeksu zabranjenih filmova za tihe praznike nalazi se oko 700 naslova, uključujući satiru "Monty Python: Život Brianov", ali i, začudo, crtani film "Heidi".

Bez goriva na autocesti: Nemar koji se ne prašta

Ostatak svijeta njemački Autobahn vidi kao simbol slobode bez ograničenja brzine. Ipak, i na njemu vrijede stroga pravila. Jedno od najčudnijih je da je protuzakonito ostati bez goriva.

Zaustavljanje na autocesti dopušteno je isključivo u hitnim slučajevima, poput kvara na vozilu. Ostanak bez goriva ne smatra se hitnim slučajem, već nemarom vozača koji se mogao i morao izbjeći.

Takav čin ugrožava sigurnost vozača i ostalih sudionika u prometu. Vozač koji se nađe u takvoj situaciji može biti kažnjen novčanom kaznom od 30 do 70 eura jer je zaustavljanje zbog nečega što se moglo spriječiti ljudska pogreška, a time i prekršaj.

Kule u pijesku pod strogim nadzorom

Čak i bezbrižna dječja igra na plaži u Njemačkoj podliježe regulacijama. Na mnogim plažama na otocima u Sjevernom i Baltičkom moru, poput popularnog Sylta, gradnja pješčanih dvoraca je zabranjena.

Vlasti tvrde da kopanje rupa i premještanje velikih količina pijeska može pridonijeti eroziji plaže. Obitelji koje se ogluše na ovo pravilo riskiraju kaznu do 1.000 eura.

Neka odmarališta, poput onih na otoku Rügenu, ipak su malo popustljivija. Tamo je gradnja dopuštena, ali uz stroga ograničenja: dvorac ne smije biti viši od 30 centimetara i širi od 3,5 metra.

Uvreda kamere za brzinu skupo košta

Vrijeđanje drugih vozača ili policajaca u prometu u Njemačkoj se tretira kao kazneno djelo, a ne kao običan prekršaj. To se odnosi čak i na nežive objekte. Jedan 53-godišnji vozač u Bavarskoj dobio je kaznu od 5.000 eura jer je pokazao srednji prst policajcima koji su upravljali radarom.

Zanimljivo je da on sam nije prekoračio brzinu, već je snimljen dok je drugo vozilo pretjecalo. Policija je analizirala fotografiju, primijetila uvredljivu gestu i podnijela kaznenu prijavu.

Sud je slučaj opisao kao "ne trivijalni prekršaj". Slični slučajevi s visokim kaznama i oduzimanjem vozačke dozvole nisu rijetkost.