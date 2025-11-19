FREEMAIL
ZA ZADNJA ČETIRI MJESTA /

Ovih 16 europskih reprezentacija igrat će dodatne kvalifikacije: Evo kako funkcionira turnir

Ovih 16 europskih reprezentacija igrat će dodatne kvalifikacije: Evo kako funkcionira turnir
Foto: Fabrizio Carabelli/ipa Sport/ipa-agency.net/imago Sportfotodienst/profimedia

BiH će za prolaz u finale turnira igrati u gostima protiv jednog od ova četiri suparnika: Poljska, Wales, Češka, Slovačka

19.11.2025.
0:06
Sportski.net
Fabrizio Carabelli/ipa Sport/ipa-agency.net/imago Sportfotodienst/profimedia
Završen je glavni dio europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i poznato je 12 od ukupno 16 reprezentacija koje će predstavljati stari kontinent preko bare. 

Izravan plasman u Meksiko, SAD i Kanadu izborilo je dakle 12 reprezentacija, dok će još njih 16 u dodatnim kvalifikacijama loviti preostala četiri mjesta. Bit će podijeljene u četiri turnira, a pobjednik svakog plasirat će se na Svjetsko prvenstvo. Utakmice će se igrati u ožujku.

Ždrijeb dodatnih kvalifikacija održat će se u četvrtak 20. studenog, a reprezentacije će u njemu biti podijeljene u četiri jakosne skupine. Po jedna ekipa iz svake jakosne skupine bit će izvučena u svaki kvalifikacijski turnir.

Prva jakosna skupina: Italija, Danska, Turska, Ukrajina

Druga jakosna skupina: Poljska, Wales, Češka, Slovačka

Treća jakosna skupina: Irska, Albanija, BiH, Kosovo

Četvrta jakosna skupina: Rumunjska, Švedska, Sj Makedonija, Sj Irska

Momčadi iz prve jakosne skupine u polufinalnim utakmicama turnira bit će domaćini momčadima iz četvrte, a momčadi iz druge bit će domaćini momčadima iz treće. Pobjednici tih dvoboja susrest će se u finalu kvalifikacijskog turnira, čiji će domaćin biti određen ždrijebom.

Reprezentacije će tako za plasman na Svjetsko prvenstvo morati pobijediti po dva protivnika. 

Popis 39 od 48 sudionika koji su osigurali plasman na SP pogledajte OVDJE

Kvalifikacije Za Sp 2026
