Ovih 16 europskih reprezentacija igrat će dodatne kvalifikacije: Evo kako funkcionira turnir

Završen je glavni dio europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i poznato je 12 od ukupno 16 reprezentacija koje će predstavljati stari kontinent preko bare.

Izravan plasman u Meksiko, SAD i Kanadu izborilo je dakle 12 reprezentacija, dok će još njih 16 u dodatnim kvalifikacijama loviti preostala četiri mjesta. Bit će podijeljene u četiri turnira, a pobjednik svakog plasirat će se na Svjetsko prvenstvo. Utakmice će se igrati u ožujku.

Ždrijeb dodatnih kvalifikacija održat će se u četvrtak 20. studenog, a reprezentacije će u njemu biti podijeljene u četiri jakosne skupine. Po jedna ekipa iz svake jakosne skupine bit će izvučena u svaki kvalifikacijski turnir.

Prva jakosna skupina: Italija, Danska, Turska, Ukrajina

Druga jakosna skupina: Poljska, Wales, Češka, Slovačka

Treća jakosna skupina: Irska, Albanija, BiH, Kosovo

Četvrta jakosna skupina: Rumunjska, Švedska, Sj Makedonija, Sj Irska

Momčadi iz prve jakosne skupine u polufinalnim utakmicama turnira bit će domaćini momčadima iz četvrte, a momčadi iz druge bit će domaćini momčadima iz treće. Pobjednici tih dvoboja susrest će se u finalu kvalifikacijskog turnira, čiji će domaćin biti određen ždrijebom.

Reprezentacije će tako za plasman na Svjetsko prvenstvo morati pobijediti po dva protivnika.

