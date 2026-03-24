Otkrivena neviđena sramota u Realu: Hrvatski liječnik spasio karijeru Kyliana Mbappea

Ozljeda Kyliana Mbappea dugo je mučila, a i još uvijek zadaje probleme svima u Realu, no čini se kako su upravo u 'kraljevskom' klubu sami krivi za ozbiljnost situacije.

Poznati francuski novinar Daniele Riolo s radija RMC otkrio je detalje koji bacaju izrazito loše svjetlo na medicinski stožer Real Madrida. Prema Riolu, liječnici kluba pregledali su pogrešno koljeno francuskog napadača, što je dovelo do krivog dijagnosticiranja i dugotrajnog igranja s ozljedom bez odgovarajućeg tretmana, otkriva Marca te ističe kako je ključnu ulogu u razrješavanju afere odigrao hrvatski liječnik dr. Niko Mihić, koji se sredinom ove sezone vratio na čelo medicinskog stožera Real Madrida.

"Zvoni mobitel dr. Bertranda Sonnery-Cotteta. Specijalist je za ozljede koljena. 'Ovdje dr. Mihić (liječnik koji se vratio sredinom sezone kako bi vodio medicinske službe kluba). Volio bih čuti vaše mišljenje o ozljedi koju Mbappé ima, ali nije nova'."

Tako je započela Mbappéova potraga da konačno pronađe rješenje za svoje probleme s koljenom. Liječnik koji je nekoć liječio Benzemu u Real Madridu i koji je operirao igrače poput Ibrahimovića i Diakhabyja posjećuje napadača Real Madrida. Daje mu dijagnozu i iznosi plan rehabilitacije koji je dao pozitivne rezultate.

Foto: Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia

Mbappé je jučer u Parizu, prije nego što je danas otputovao u Sjedinjene Države sa svojom reprezentacijom, potvrdio ovaj proces izjavama koje također imaju neke zanimljive implikacije.

"Imao sam sreću da sam dobio točnu dijagnozu kada sam otišao u Pariz i zajedno smo uspjeli osmisliti najbolji plan za oporavak moje najbolje forme i biti u formi na kraju sezone s Real Madridom i za Svjetsko prvenstvo. Dijagnozu sam dobio na određeni datum koji sada ne mogu otkriti. Ali, sve što je prije rečeno bilo je potpuno lažno. Nisam prošao kroz to razdoblje na najbolji mogući način; nisam bio baš najsretniji igrač na svijetu", komentirao je Francuz.

Istina je da je Mbappé pokazao svoju frustraciju u Madridu tijekom tog razdoblja kada je napadač igrao usprkos nelagodi unatoč tome što se činilo da s njegovim koljenom nema ništa loše. A o tome je novinar RMC-a Daniel Riolo pružio neke iznenađujuće detalje o tome zašto Kylian nije pokazivao nikakvo poboljšanje.

Foto: Archivo ABC - Ignacio Gil/Album/Profimedia

"Jasno je da je došlo do pogreške ako je igrač odlučio putovati u Pariz. Rekao bih da je to zato što je dijagnoza Mbappéovog koljena bila toliko katastrofalna, i nesumnjivo gora od katastrofalne, jer je to bila vrlo ozbiljna pogreška. I zato su otpustili sve, uz niz ozljeda, ali uglavnom je to bilo zbog toga", komentirao je novinar.

"Moglo je biti izuzetno ozbiljno zbog pogreške. Jer je Mbappé provodio vrijeme igrajući utakmice ne znajući što nije u redu... Mogao je poderati koljeno. Nastavio je igrati i vidio da ga još uvijek boli, ali znao je da nešto nije u redu. Dopustite mi da vam nešto kažem. Pogreška je bila ogromna, a to je da su mu pregledali drugo koljeno. Mislite li da pričam gluposti? To se dogodilo. Shvatit ćete da ako igrate s ozljedom i ne znate to, možete se ozbiljno ozlijediti", zaključuje Riolo.

Želi igrati protiv Brazila

S druge strane, Real Madrid već zna i slaže se da bi Mbappé trebao dobiti minutažu za Francusku. Postoje dvije utakmice, ali sve ukazuje na to da će Kylian biti dostupan za prvu, s obzirom na to da je to protiv Viniciusovog Brazila ovog četvrtka. S Real Madridom još nije započeo utakmicu; igrao je u drugom poluvremenu protiv Manchester Cityja na Etihadu, a također i u drugom poluvremenu protiv Atlético Madrida.

