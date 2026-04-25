Osijek bolji, ali neprecizan: Remi bez pogodaka protiv Lokomotive

Nogometaši Osijeka i Lokomotive odigrali su utakmicu bez golova u 32. kolu HNL-a čime su se Osječani za novi jedan bod udaljili od samog dna ljestvice i Vukovara 1991.

Osječani su bili bolji i stvorili su veći broj pravih prilika, ali nisu uspjeli upisati pobjedu koja bi ih pogurnula još dalje od dna ljestvice. Lokomotiva je ostala peta na ljestvici te ima bod manje od Rijeke, ali i utakmicu više.

Osijek je pretposljednji i opet ima sedam bodova više od Vukovaraca koji su svakim novim kolom sve bliže povratku u drugi razred hrvatskog nogometa.

Prilično oprezno su oba sastava ušetala u dvoboj, s tim da su gosti iz Zagreba dominirali posjedom, ali to nije donijelo ozbiljnije poteškoće za obranu Osječana. Prvu šansu stvorio je Osijek, u 14. minuti je Jakupović pucao iz okreta, ali je dobro reagirao golman Lokomotive Posavec.

Dvije minute kasnije Osječani su imali sjajnu priliku za vodstvo nakon pogreške gostujuće obrane. Prvo je Posavec zaustavio udarac Jakupovića, a u nastavku akcije je Kolinger spasio Lokomotivu izbacujući loptu s vratarske linije.

U 27. minuti je dobru šansu za Osijek imao Jelenić koji je nakon kornera pucao glavom, ali i to je zaustavio Posavec. Pred sam kraj prvog dijela tražio je domaćin jedanaesterac nakon navodnog prekršaja na Bubanji, ali glavni sudac Erceg nije pokazao na bijelu točku.

Kao i u prvom dijelu tako je i početkom nastavka Lokomotiva uglavnom prijetila ubacivanjima ili udarcima iz daljine, ali ništa od toga nije bila prevelika opasnost za osječkog vratara Malenicu.

Na mahove se igralo u drugom poluvremenu. Malo je pokušavala Lokomotiva pa bi uslijedilo bolje razdoblje igre Osječana, no realno gledano ritam utakmice je bio spor, a izražene su prilike bile prava rijetkost. Obrane su dominirale u odnosu na oba napada.

U 77. minuti se još jednom istaknuo gostujući vratar Posavec koji je zaustavio dva domaća pokušaja, prvo od Teklića, a potom i od Omerovića. Odličnu priliku za gol i super važna tri boda u borbi za opstanak Osijek je imao u 80. minuti. Kolarik je nečuvan pucao glavom iz sjajne situacije, ali nije bio precizan. Bila je to ujedno posljednja šansa na ovom ogledu bez golova.

