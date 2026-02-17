Osijek 'debelo' zakasnio s čestitanjem rođendana igraču, navijači ga 'pokopali' u komentarima

Otkako su društvene mreže postale mladima praktički jedino mjerilo događanja u svijetu, nepisano je pravilo u sportskim klubovima da se igraču kojem je rođendan izdvoji jedan 'post' i uputi javna čestitka.

Većini klubova pa tako i u Osijeku. Međutim, Samuel Akere je svoju čestitku za 22. rođendan kojeg je slavio u ponedjeljak dočekao tek u utorak navečer.

"Za lijepe želje nikad nije kasno! Aki, s malim zakašnjenjem, želimo ti sretan rođendan i sve najljepše", objavio je Osijek uz emotikon slavlja.

Navijači su u komentarima bili u nevjerici.

"Znaći toliko ste nesposobni da ste čovjeku jučer zaboravili čestitati rođendan!", "Omg da niste skužili da je jučer bio roćkas", započeli su u komentarima pa nastavili s čestitkama mladom Nigerijcu koji je u Osijek stigao u zimskom prijelaznom roku iz Widzew Lodza, kluba u kojem je Željko Sopić bio prije dolaska u Osijek.

