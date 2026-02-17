FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKAV GAF /

Osijek 'debelo' zakasnio s čestitanjem rođendana igraču, navijači ga 'pokopali' u komentarima

Osijek 'debelo' zakasnio s čestitanjem rođendana igraču, navijači ga 'pokopali' u komentarima
×
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

'Znaći toliko ste nesposobni da ste čovjeku jučer zaboravili čestitati rođendan!'

17.2.2026.
20:44
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Otkako su društvene mreže postale mladima praktički jedino mjerilo događanja u svijetu, nepisano je pravilo u sportskim klubovima da se igraču kojem je rođendan izdvoji jedan 'post' i uputi javna čestitka. 

Većini klubova pa tako i u Osijeku. Međutim, Samuel Akere je svoju čestitku za 22. rođendan kojeg je slavio u ponedjeljak dočekao tek u utorak navečer. 

"Za lijepe želje nikad nije kasno! Aki, s malim zakašnjenjem, želimo ti sretan rođendan i sve najljepše", objavio je Osijek uz emotikon slavlja. 

Navijači su u komentarima bili u nevjerici. 

"Znaći toliko ste nesposobni da ste čovjeku jučer zaboravili čestitati rođendan!", "Omg da niste skužili da je jučer bio roćkas", započeli su u komentarima pa nastavili s čestitkama mladom Nigerijcu koji je u Osijek stigao u zimskom prijelaznom roku iz Widzew Lodza, kluba u kojem je Željko Sopić bio prije dolaska u Osijek. 

Standings provided by Sofascore

PPOGLEDAJTE VIDEO: Luka Lovre Klarica uoči Zagreba i PSG-a okršaja za osminu finala: 'U ovome vidim našu šansu'

Nk OsijekHnlRođendan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx