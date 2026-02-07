Obradovao pa rastužio Dalića: Luka Sučić zabio i brzo izašao zbog ozljede

MA, TO MAJSTORE! /
Budimir udara sa svih strana: Ante gigante zabio novi gol u nemilosrdnoj La Ligi
Sučić je bio precizan nakon jedne kontre u 24. minuti
Luka Sučić dugo je izostajao iz one prave nogometne akcije, a sada se napokon počeo vraćati.
U utakmici 23. kola La Lige zabio je gol za svoj Real Sociedad koji doma igra protiv Elchea.
Sučić je bio precizan nakon jedne kontre u 24. minuti, ali je samo pet minuta kasnije ponovno zabrinuo sve jer je morao izvan igre zbog ozljede.
Gol možete pogledati OVDJE.
Spomenimo i kako Duje Ćaleta-Car igra od prve minute u obrani domaćina.
POGLEDAJTE VIDEO: Zbunjen i ošamućen: Netko je ugasio nitro! Pogledajte kako je Pejić izgledao na izlasku iz dvorane