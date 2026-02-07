FREEMAIL
SUROVA LA LIGA /

Obradovao pa rastužio Dalića: Luka Sučić zabio i brzo izašao zbog ozljede

Obradovao pa rastužio Dalića: Luka Sučić zabio i brzo izašao zbog ozljede
Foto: Mutsu Kawamori/aflo/profimedia

Sučić je bio precizan nakon jedne kontre u 24. minuti

7.2.2026.
21:47
Sportski.net
Mutsu Kawamori/aflo/profimedia
Luka Sučić dugo je izostajao iz one prave nogometne akcije, a sada se napokon počeo vraćati. 

U utakmici 23. kola La Lige zabio je gol za svoj Real Sociedad koji doma igra protiv Elchea. 

Sučić je bio precizan nakon jedne kontre u 24. minuti, ali je samo pet minuta kasnije ponovno zabrinuo sve jer je morao izvan igre zbog ozljede.

Gol možete pogledati OVDJE

Spomenimo i kako Duje Ćaleta-Car igra od prve minute u obrani domaćina. 

