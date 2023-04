Vječno je pitanje u Hrvatskoj za koji klub se navija više - za Dinamo ili za Hajduk! Dinamo i Hajduk dva su najveća hrvatska kluba i tu nema rasprave. Naravno, ne navija se u Hrvatskoj samo za Dinamo ili Hajduk, nego ima i navijača Rijeke, Osijeka, Istre, Šibenika itd...

Međutim, jedna je karta na društvenim mrežama izazvala raspravu, tj žestoke polemike o tome gdje se u Hrvatskoj navija za zagrebačke plave, a gdje za splitske bile.

Vruća tema

Tako je na stranici "Samo polako memes" objavljena karta na kojoj su pokušali "podijeliti" Hrvatsku popola, a neka su područja izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. Primjerice, kod Šibenika stoji grb Dinama jer je poznato da su šibenski Funcuti u dobrim odnosima sa BBB-ovcima i da taj grad simpatizira Dinamo.

Međutim, kad pogledamo da je iz Šibenika Mišo Kovač koji je ikona navijača Hajduka, kao i da sve okolne općine navijaju za Hajduk, e onda imamo problem. Ima tu mnogo prostora za polemiku, kao i navijači Plavih u Imotskom. A "bocnulo" se i navijače Osijeka i Rijeke.

Iz svakog se područja Hrvatske javio netko da ne navija za taj klub čiji mu je grb "dodijeljen". Da, Hrvatska je po tom pitanju baš podijeljena.

'Imotski da navija za Dinamo?! Možda u nekom drugom univerzumu'

"Neka područja (požeški kraj, Šibenik, Imotski) stavljao sam po osobnom iskustvu i mislio sam, a vidim već po komentarima, da neće svima bit po volji, a j****a, tako je kako je", pokušao je objasniti administrator stranice.

I onda je krenula lavina komentara...

"Imotski da navija za Dinamo, možda u nekom drugom univerzumu", jedan je od komentara na stranici.

"Hehehehh, probajte tu teoriju prezentirati u Osijeku ili Vinkovcima", dodao je drugi korisnik Facebooka.

"Sinko, mani se Kvarnera i tih svojih floskula, tu se za Rijeku navija generacijama osim u pojedinim mjestima gdje dominiraju Hajdukovi navijači."

'Lika je za Dinamo'

"Lika je za Dinamo. Dio druge i treće generacije Dalmatinaca u Zagrebu su prihvatili ZG identitet i okrenuli se Dinamu."

"U Slavoniji je 70 posto navijača Dinama....Ja sam iz Nove Gradiške, a u gradu je omjer 70 :30 za Dinamo.... U selima koja su nekad pripadala općini N.G. 90 posto Dinama. Jedini gradovi gdje dominira Hajduk Županja I Đakovo. Osijek navija za Osijek, pogotovo mlađe generacije i generacija srednje dobi... Vinkovci Cibalia.... Kad sve to oduzmemo omjer navijača Dinama i Hajduka (oni koji su navijači ta dva kluba) je 70: 30...

'Imotski za Dinamo? Imaš halucinacije, odi kod psihijatra'

"Ako je tvoje osobno iskustvo da Imoćani većinom navijaju za Dinamo onda ti imaš halucinacije i trebao bi otići kod psihijatra da te pregleda. To je isto kao da ja kažem kako u Zaprešiću ima više navijača Hajduka nego Dinama. Uostalom pola današnjih Splićana su porijeklom iz Dalmatinske zagore i to najviše Imoćani uglavnom potomci onih koji su iz Imotske krajine doselili u Split iza drugog svjetskog rata. Imotski se i nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ako ti ni to nije dovoljno onda nađi na Google i YouTube kako izgleda Imotski kada je rođendan Hajduka ili rođendan Torcide pa to bude bakljada ogromna svaki put, o hrpi Hajdukovih grafita u tim krajevima da ne pričam. Gdje su Dinamovi grafiti u Imotskom ili u bilo kojem mistu u Imotskoj krajini ili di su bakljade, slavlja i okupljanja na ulicama tamo kada Dinamo pobjedi neku važnu utakmicu ili kada je neka važna godišnjica tog kluba!? Nema. Dakle lažeš kao pas. Tribalo bi te tužiti za klevetu."