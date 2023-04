Nogometaši Rijeke jučer su na Rujevici, u posljednjem susretu 29. kola HNL-a, pobijedili Hajduk s 2-0 (1-0). Riječani su, tako, slavili u Jadranskom derbiju oslabljeni Hajduk koji je bio bez prvog strijelca lige Marka Livaje i vašnog ofenzivca Filipa Krovinovića, a s ta tri boda Rijeka se popela sve do trećeg mjesta na ljestvici.

Frigan na 12 golova u svim natjecanjima

Prvi pogodak je postigao Matija Frigan u devetoj, a drugi Antonio Marin u 75. minuti. Trener Rijeke Sergej Jakirović nastavio je tako svoju trenersku rapsodiju na Rujevici ovog proljeća, osvojivši 27 bodova od ukupno 36 mogućih. Za komentar dvoboja zamolili smo Zorana Vulića, legendu Hajduka i trenera koji je vodio Bijele u čak 5 mandata.

"U ovom trenutku, Rijeka je pokazala da je bolja momčad od Hajduka. Rezultat govori sve, kao i broj prigoda. Ne znam sad, taj gol koji je dao Hajduk... Ne znam je li bilo zaleđe ili ne, ostavit ćemo to stručnjacima na analizu. Sve u svemu kad zbrojimo i oduzmemo mislim da je Rijeka bila bolja i kvalitetnija momčad. Tako su Riječani zasluženo i pobijedili", govori nam Zoran Vulić.

O Matiji Friganu, hit napadaču koji je protiv Hajduka zabio svoj 11 gol za Rijeku ove sezone u prvenstvu, ukupno 12 u svim natjecanjima, Zoran Vulić nam govori:

"Matija Frigan je dobar igrač, dobar napadač. Zabio je lijep gol glavom. Dobro se kreće. Ima dobru lijevu nogu. Mlad je, još mu nedostaje iskustva ali mislim da je pred njim jedna velika i lijepa budućnost."

Dinamo ima +12 u odnosu na Hajduk

Dinamo sad ima +12 u odnosu na Hajduk, a do kraja ima još 7 kola. Je li prvenstvo rješeno?

"Matematički ne, ali mislim da ovako kako Hajduk dijeluje u zadnje vrijeme, mislim da je. Iako, moram to reći, Dinamo isto tako nije nešto spektakularan, osim ove posljednje utakmice protiv Slaven Belupa koju su odigrali stvarno dobro. Nisu baš ni zagrebački plavi bili u nekoj bajnoj formi. No, mislim da se Hajduk mora spremiti za to finale Kupa protiv Šibenika i baciti kartu na to. Što se tiče prvenstva, Dinamo dolazi u Split 30. travnja, ide i u Osijek, ali preiskusna su oni momčad da bi propustili +12 u preostalih 7 susreta do kraja lige. I da hoćeš, mislim da je takvo što teško ostvarivo".

'Hajduk mora dovesti pojačanja koja su naučila se boriti za prvaka'

Što je potrebno Hajduku da bi bili konkurentniji Dinamu u sljedećoj sezoni?

"Hajduk mora dovesti pojačanja koja su naučila se boriti za prvaka. To je broj 1. Znači, moraju dovesti pojačanje - pojačanje. Znači treći put vam ponavljam - pojačanje! Igrao sam nogomet, malo mi je grubo reći. Znam da je svatko osjetljiv, ali mislim da u ovom trenutku ovi igrači koji su dovedeni u Hajduk nisu pojačanja za klub i to je ono moje osobno mišljenje. To je glavni razlog zašto Hajduk tako igra. Nadam se da će Bili to dogodine rješiti, da će posegnuti klub malo za nekim pojačanjima tipa Perišić, mali Krstić, mali Bašić iz Lazija... E vidite, to su za mene pojačanja Hajduka - za mene! Iako, mnogi će reći evo, došao je Nikola Kalinić pa ništa. Nikola Kalinić nije ni imao minutažu da pokaže što zna i može, svoju kvalitetu. Ja znam da će ga sad kroz ovu jednu utakmicu razapeti ali momak nema minutažu da bi pokazao svoj talent koji je neosporan. Nikola Kalinić je igrao u Italiji i zabijao 10 do 15 golova, onda smatram da bi u HNL-u isto to trebao činiti s pola snage."