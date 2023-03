Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 igra prvu utakmicu u kvalifikacijama za EP 2024. protiv Walesa. Poljud je rasprodan i očekuje se 32 000 ljudi.

Nakon što smo doputovali u Split otišli smo na kavu sa Zoranom Vulićem. Legendarni hajdukovac, prvi reprezentativac Hrvatske iz one povijesne utakmice protiv SAD-a na Maksimiru 1990. pričao nam je, između ostalog i o današnjoj utakmici na koju ide, otkrio nam je po prvi put žali li što nije sjeo na izborničku klupu Hrvatske i kako su u Beogradu gledali na tu utakmicu 1990., momčad Hrvatske koja je zaigrala te zašto se Cici Kranjčaru posebno divi.

"To što nisam nikad bio izbornik seniora Hrvatske možda mi je najveća žal u svojoj karijeri jer mislim da sam u nekim trenucima imao i kvalitete i znanja da budem tu ali jednostavno takva je sudbina i moram se pomiriti s time. Nisam ljubomoran, želim svakom maksimalan uspjeh s hrvatskom reprezentacijom. Znamo što to znači za nas Hrvate. Normalno je i ljudski da mi je žao. Nije to neka ljubomora ili zavist ili... Jednostavno, bio sam taj prvi hrvatski reprezentativac, imao sam uspjeha i s Hajdukom. Znate kako je, čovjek se nada ali jednostavno nije me to pogodilo i idemo dalje sa nekim stvarima koje je, neću reći smetaju ali volio bi da sam bio, no nisam. Bio sam izbornik U-19 reprezentacije tako da eto, barem nešto", kazao nam je Zoran Vulić.

Zoran Vulić ponovio nam je još jednom da mu je 1990. na Maksimiru protiv SAD-a srce lupalo na Lijepu našu kao nikad...

"I meni i svima, nismo ni sanjali što će se sve poslije dogoditi. Ja sam jedini nakon toga došao igrati za reprezentaciju Jugoslavije. Odigrao sam dvije utakmice u Beogradu nakon te na Maksimiru. Moram biti iskren i pošten i nakon dugo vremena reći da me Ivica Osim maksimalno zaštitio", izjavio je Zoran Vulić.

Što nam je još rekao i o čemu smo razgovarali s bardom splitskog nogometa pogledajte u priloženom Facebook videu.