Niko Kovač ima nestvarnu klauzulu: Evo koliko će zaraditi ako dobije otkaz u Dortmundu

Važna utakmica čeka hrvatskog trenera Niku Kovača na klupi Borussije Dortmund. Njegova momčad od 18.45 sati igra uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka kod Lillea, a ishod utakmice mogao bi presuditi Kovaču.

Dortmund i Lille su u prvom susretu remizirali (1-1), stoga će ova utakmica biti ključna. Težak zadatak čeka hrvatskog trenera.

Kovač je već neko vrijeme na udaru kritika u Njemačkoj, bez obzira na to što na klupi Crno-žutih nije dugo. Očekivalo se od njega da momčad vrati u vrh Bundeslige, odnosno do mjesta koja vode u Ligu prvaka, ali je u prvih pet ligaških utakmica upisao dvije pobjede i tri poraza.

Ugovor s Dortmundom ima do 2026. godine, ali prema pisanju Sport Bilda, hrvatski bi stručnjak s klupe njemačkog prvoligaša mogao otići već ovoga ljeta, a sve zahvaljujući posebnoj klauzuli koju ima u ugovoru.

Njemački dnevnik saznaje da je klauzula ključna u Kovačevu ugovoru u slučaju da se BVB ne uspije kvalificirati u Ligu prvaka sljedeće sezone, a s obzirom na to da su Crno-žuti tek deseti i da za četvrtim Eintrachtom zaostaju sedam bodova, a još je samo devet kola do kraja Bundeslige, to je prilično izgledan scenarij.

No, o čemu je uopće riječ? Kovač je tijekom potpisa ugovora s Dortmunđanima inzistirao da mu se ugovor produlji i nakon kraja sezone.

Prema Sport Bildu, Kovač bi u slučaju otkaza dobio oko dvije trećine preostale plaće od četiri milijuna eura, što je iznos veći od 2,5 milijuna eura. Navodno je Kovaču bilo jako važno da mu je isplata otpremnine zajamčena kako bi mogao slobodno tražiti novi klub.

