Hrvatska nogometna reprezentacija dobro se namučila s Cipranima na Rujevici, dobila ih jednim golom Marija Pašalića i primila opomenu na znanje da u Larnaci u 7. kolu kvalifikacija za SP mora odigrati ozbiljnu utakmicu za pobjedu, da će morati itekako raditi protiv bloka. No, takve večeri u kojima su bodovi nekako unaprijed upisani znaju biti vrlo škakljive, nezgodne, zadati glavobolje i probleme.

Vatreni će u petak od 20 i 45 (NOVA TV) protiv posljednje momčadi u skupini H tražiti i nastavak pozitivnog niza za ostanak na vrhu i dobrom kursu plovidbe prema Mundijalu u Kataru sljedećeg ljeta.

Ciprani su u lošem ritmu. U tri kvalifikacijske utakmice imaju 0-7 gol razliku, u dva prijateljska ogleda 0-5. Dakle, više od 6 mjeseci nisu postigli niti jedan zgoditak a primili su čak 12. Malta im je stavila 3, Slovačka i Rusija 2, Ukrajina 4, Mađarska 1 gol.

Za najavu utakmice okrenuli smo broj Zorana Vulića, splitskog nogometnog barda, ikone Hajduka, bivšeg reprezentativca Jugoslavije (25 nastupa, jedan gol) i Hrvatske (ima tri upisana nastupa od 1990. i onog povijesnog susreta sa SAD-om na Maksimiru, pa do 1993.). Prije tri je dana napunio okruglih 60.

"Hvala vam puno na čestitkama. Ha, kako ću se osjećati kad novi broj kolo vodi, nikako. Idemo doli a mladi rastu, ne možeš više ni mlade gledati a kamoli stare (smijeh)", kazao nam je u četvrtak ujutro dobro raspoloženi Zoran Vulić.

Ciprani će, iako igraju na svom terenu, na njega izaći s desetoricom igrača u krilu svog vratara. Hrvatska je neučinkovita, odnosno ne baš učinkovita na postavljenu obranu.

"Očekujem pobjedu Hrvatske. Znači, kad stavimo na papir jedne i druge o kvaliteti je apsurdno i pričati. Najvažnije je da učinimo sve i pokušamo napraviti, dati što prije taj prvi gol da taj blok koji će biti i kojeg i trebaju igrati, jer jedino tako mogu parirati Hrvatskoj, ako mogu, mislim da taj jedan rani gol da nas malo opusti, da nam da malo više slobode u igri. Moramo biti mirni, strpljivi, utakmicu dobiti 1-0 ako treba".

U ovom listopadskom kvalifikacijskom ciklusu hrvatska obrana ići će na pogon njemačke Bundeslige, 21-godišnji Josip Stanišić, 19-godišnji Joško Gvardiol su golobradi mladići koji će uskočiti u prvih jedanaest u petak. U prvi sastav bi mogao nešto stariji, 23-godišnji Borna Sosa.

"Gledajte, gledao sam jučer tog momka iz Španjolske, Pabla Martína Páeza Gaviru poznatijeg kao Gavi. Mali ima 17 godina. Mislim da više igrače ne trebamo dijeliti po godinama. Trebamo ih dijeliti zna-ne zna, može ili ne može. Prema tome, da govorimo da je igrač s 23 godine ili s 21 mlad, mislim da to meni ne drži vodu. Znači, mali Gvardiol, dvije godine fantastično igra u Dinamu, sad u Leipzigu. Stekao je iskustvo, ima kvalitetu. Da nema, ne bi bio tu gdje je. Ne smijemo, upravo zbog toga, pričati o mladim igračima. To je reprezentacija Hrvatske, nema mladi-stari, igra reprezentacija Hrvatske i oni su to nečim zaslužili. Sad to trebaju pokazati na terenu i ništa drugo".

Kad smo kod Gavija, pokazao je sinoć na San Siru veliki talent i oduševio medije i javnost. U Barceloni je od svoje 11. godine, budući da je prvotno bio doveden iz omladinskog sustava Real Betisa. Izdanak je La Masije, slavne Barcine nogometne akademije. Njegov uspon kroz mlađe selekcije bio je vrtoglav, jer je prvi profesionalni ugovor potpisao već u rujnu 2020., a godinu dana kasnije, samo nekoliko tjedana nakon 17. rođendana, 29. kolovoza je zaigrao za prvu momčad Barcelone. Do danas je Gavi za Barcelonu upisao sedam nastupa u svim natjecanjima, od kojih su četiri došla s klupe. Sva tri njegova početka u prvih 11 dogodila su se u posljednje tri utakmice Barcelone u La Ligi.

"Španjolci nemaju, ali i druge reprezentacije nemaju problem sa stavljanjem mladih igrača, hvala Bogu i mi. Stoga, još jednom ponavljam. Mislim da ne trebamo dijeliti na mlade i stare nego na kvalitetu koja je tu. Prema tome, oni su prepoznali njegov talent i kvalitetu i normalno da je momak dobio priliku i pred čitavim svijetom pokazao odličan talent pred koji je velika budućnost. Znači, nije Luis Enrique za ništa rekao da će igrati sto, preko sto utakmica za reprezentaciju Španjolske. Ako imate kvalitetu sa 20, vjerojatno ste imali kvalitetu sa 17. Samo je treba prepoznati".

Na popisu izbornika Zlatka Dalića opet nema dva napadača - Ante Rebića, koji u svom Milanu igra u sjajnoj formi, i Dinamovog Brune Petkovića, svatko zbog svog slučaja. Dalić je naglasio kako nikome vrata reprezentacije nisu zatvorena no da svatko mora napraviti svoje da u nju uđe, u ovom slučaju se vrati.

"Očekujem da najkvalitetniji igrači igraju za reprezentaciju. Nekad dolaze smjene, dolaze novi igrači, vidjeli smo kod Španjolaca da i oni imaju problema. Nije ni Luis Enrique pozvao neke igrače. Prema tome, apsolutno reprezentaciju Hrvatske zaslužuju i Petković i Rebić. S vremenom će to doći na svoje i ta dva odlična igrača ponovno će obući dres Hrvatske", zaključio je Zoran Vulić.