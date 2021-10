Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak prijepodne otputovala je za Larnacu gdje sutra od 20:45 (NOVA TV) igra protiv Cipra u 7. kolu skupine H kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru sljedećeg ljeta. U Zagrebu je jutros bilo 10-ak Celzijevih stupnjeva, a na Cipru će biti, prema aktualnoj prognozi, 29 stupnjeva a sutra će temperaturni maksimalac ići do 31. Znači, velika će im biti razlika u temperaturi u odnosu na Zagreb ali naviknuli su oni na takve ekstremne uvjete i razlike.

Otpao Oršić, tu je Brekalo

Loša vijest da je jučer i službeno otpao za ovaj kvalifikacijski ciklus Mislav Oršić. Na njegovo mjesto mogao bi povratnik u kadar Josip Brekalo, barem kao jocker. Treba pričekati i vidjeti kako će tu izbornik prelomiti, donijeti odluku. Očekuje se kako će u obrani, na desnom beku zaigrati Josip Stanišić, 19-godišnji senzacionalni branič Bayerna iz Munchena, novopečeni hrvatski A reprezentativac koji će debitirati i tako zamijeniti Josipa Juranovića, koji je otpao.

Također, u prvih 11 mogao bi osvanuti, trebao bi i Joško Gvardiol. Kad njima pridodamo i Borna Sosu na lijevom beku, onda dobijemo jednu novu, redizajniranu obrambenu liniju, na njemački, Bundesligaški pogon.

Naravno, posebno veseli sve ljubitelje Vatrenih što je kapetan Luka Modrić s reprezentacijom. Ne trebamo niti spominjati što on znači za Hrvatsku. Jednostavno, igrački nezamjenjiv. No, fokus je na obrani ovog puta jer tu ima najviše promjena.

Kvalitetna imena u obrani

"Bez obzira na sve, u obrani imamo dovoljno kvalitete, bez obzira tko će igrati", govori nam Nikola Jurčević, bivši Bilićev pomoćnik na klupi Hrvatske, Lokomotiva, Bešiktaša i West Hama, bivši izbornik Azerbajdžana i trener Dinama u dva mandata, bivši strateg NK Zagreb kojeg je uveo u Ligu za prvaka HNL-a, SV Austrije Salzburg i Slaven Belupa.

Kao nogometaš odnosno napadač, popularni Jura branio je boje 7 klubova, između ostalih i zagrebačkog Dinama, Royal Antwerp FC-a, Zagreba za koji je briljirao, (33 nastupa - 25 golova). Najdulje je, prema podacima dostupnim na internetu, igrao u SV Austria Salzburg (161 utakmica uz 46 golova u dva mandata), za SC Freiburg je skupio 45 nastupa uz 5 golova. Sa Salzburgom je, naposljetku, igrao u završnici Kupa Uefa 1994. godine.

'Cipar po kvaliteti ne može parirati Hrvatskoj, pravoj Hrvatskoj'

Prvi puta za hrvatsku nogometnu reprezentaciju nastupio je 1990. godine u Zagrebu protiv Rumunjske (2:0), a posljednji put 1996. godine u Casablanci protiv Maroka (7:6, nakon izvođenja jedanaesteraca).

Nastupao je za Vatrene 1996. godine na Europskom prvenstvu u Engleskoj. Nije bio pozvan u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo u nogometu u Francuskoj 1998. godine od strane Miroslava Ćire Blaževića. Ukupno je zaigrao u dresu nacionalne momčadi 19 puta u službenim susretima uz postignuta dva gola.

"Čak i Stanišić kojem je to prva utakmica, koji je dobio svoje prilike u Bayernu, znači da se radi o igraču koji ima kvalitetu i koji može pokriti tu poziciju u hrvatskoj reprezentaciji. Cipar je suparnik kojeg treba shvatiti dosta ozbiljno. Takav je nogomet. Objektivno, Cipar po kvaliteti ne može parirati Hrvatskoj, pravoj Hrvatskoj u svom pravom izdanju. Par dana kasnije dolazi Slovačka, puno ozbiljnija reprezentacija, barem na papiru. Onda ćemo vidjeti, sukladno s prvom utakmicom i stanjem igrača, što se dogodilo na Cipru i hoće li izbornik ići u promjene", rekao nam je Nikola Jurčević.

'Rebić mora prvi povući potez'

Baš bi sad, izostankom Oršića, dobro došao Ante Rebić koji igra odlično u Milanu. Reba bi uvijek dobro došao. Ali, zaje*ao je i još uvijek nije napravio taj prvi korak ka oporavku odnosa i konačnom povratku pod nacionalnu zastavu, u nacionalni dres, najdraži u svakom slučaju.

"Dobro to je jasno, normalno da je Rebić s trenutnom formom u Milanu igrač koji ima kvalitetu za Hrvatsku. To zna već svaka beba valjda. No, mora povući prvi potez, to sigurno, da se vrati situacija u normalu. Bez toga, teško da će biti u reprezentaciji".

Neće biti lako Hrvatskoj protiv tog, ne autobusa nego aviona pred golom Cipra. Što će Vatreni morati raditi da bi probili taj blok, pronašli pukotinu, prolaz za mat situaciju i gol naposljetku?

"Realno, svima je teško probiti takav jedan dvostruki defanzivni blok. Ključna stvar je nekako na vrijeme zabiti taj prvi gol koji onda sve mijenja i otvara. Inače, što duže to traje, uđe neka nervoza što smo mogli vidjeti u nekim prethodnim susretima protiv uvjetno rečeno manjih suparnika, na početku ovih kvalifikacija. Nema tu nekog posebno pametnog recepta, trebaju igrati kao protiv Slovenije kad su imali pokretljivost, mijenjanje pozicija gdje Slovenci nisu znali s koje strane više prijeti opasnost. Znači, jedna igra, brža promjena strane, pozicija što će taj njihov defanzivni blok dovesti do popuštanja".

'Zlatko Dalić u ovom trenutku razmišlja logično'

Nekako sve više naši reprezentativci u klubovima igraju u formaciji 3-5-2 ali izbornik će, prema najavama, ostati vjeran formaciji sa četvoricom u obrani. Kako to komentirate?

"Mislim da izbornik Zlatko Dalić u ovom trenutku razmišlja logično. Mi smo u ovoj fazi kvalifikacija trenutno na poziciji koja je dobra za nas. Nadamo se da ćemo zadržati tu poziciju. Sad u varijanti kad nema baš puno vremena za neke promjene, uigravanja i treninge, nepotrebno je razmišljati o nekim prevelikim promjenama. Eventualno, promjena može doći u obzir u nekoj budućnosti ali sad u ovom naletu, kad smo uzeli sedam bodova u posljednje tri kvalifikacijske utakmice, u najtežem periodu našeg puta, lova prema Mundijalu, zašto to zaustavljati? Također, u posljednje tri utakmice Hrvatska nije primila gol. Dalić je u posljednjem kvalifikacijskom ciklusu, rujanskom, vratio reprezentaciju na željeni smjer. U budućnosti se može dogoditi da ta varijanta 3-5-2 postane aktualna. Iako, nije to baš tako kao što se spominje, tako jednostavno, ako uzmemo u obzir da bi smo možda za prvu postavu i imali igrača. Međutim, pitanje je bi li imali alternacija nekakvih. To sad otvara dosta pitanja".

'Pozicija stopera za Gvardiola je prirodna'

Zanimljivo, ali Joško Gvardiol će u ovom kvalifikacijskom ciklusu po prvi put u karijeri u reprezentaciji Hrvatske igrati na poziciji stopera. Trebalo se to već dogoditi i u Rusiji ali ozljeda mišića učinila je svoje.

"To je za njega potpuno normalna i prva pozicija. Ima on kvalitetu odigrati sjajno i na lijevom beku, kao što je i igrao. Evo sad i njemu prilike da u reprezentaciji igra na stoperu i pokuša se nametnuti kao standardni stoper. Mlad je i ima sve kvalitete da bude standardni stoper sljedećih sedam godina valjda", zaključio je Nikola Jurčević.