Ljeto 2014. bilo je početak nove ere za Tottenham. Mauricio Pochettino imenovan je za menadžera i postupno će klub pretvoriti u TOP contendera, vodeći ih u uzbudljivoj vožnji koja je kulminirala finalom Lige prvaka pet godina kasnije. Bila je to prekretnica i za veznjaka Sandra, a on ne može a da ne razmisli o onome što je moglo biti.

Ozljede ga poremetile

Njegova ishitrena odluka da na dan prijelaznog roka potpiše za Queens Park Rangers potpuno je poremetila njegovu karijeru. Ometan ozljedama, gubitkom zamaha i prevrtljivom prirodom nogometa, nikada se nije potpuno oporavio. Bivši brazilski reprezentativac dao je intervju za britanski Goal.com.

"Najveća greška u mojoj karijeri bila je napuštanje Tottenhama", rekao je Sandro za Goal.

"Ostalo mi je bilo dvije godine ugovora. U ovoj situaciji donio sam lošu odluku jer nisam razmišljao o tom potezu. Samo sam rekao: ‘Želim ići. Želim se preseliti '. Nisam razmišljao o tome. Kad sam prešao u QPR, osjećao sam se pomalo ljutito. Ne možete donijeti odluku kad ste na nešto ljuti. Morate to pustiti, razmišljati i biti vrlo smireni da biste donijeli veliku odluku. ”

Sandro je bio uzrujan što je pao u drugi plan za vrijeme prethodnika Pochettina, Tima Sherwooda, koji je javno doveo u pitanje njegovu sposobnost i kvalitetu nakon što ga je izbacio iz momčadi.

Brazilac je bio blizu ponovnog povezivanja s Andreom Villas-Boasom u Zenitu u St. Petersburgu i osjećao se kao da mu je potreban novi početak. Bilo je to daleko od radosnog optimizma s kojim je njegova avantura u Spursu započela 2010. godine.

Sandro je, naime, tada imao 21 godinu i bio jedan od najtalentiranijih brazilskih nogometaša u to vrijeme, jer je itekako pomogao Internacionalu da osvoji Copa Libertadores. Heurelho Gomes učinio je da se osjeća kao kod kuće, a Harry Redknapp je na kraju bio uvjeren da zadrži veznog igrača u momčadi.

Impresionirali su ga Spursi, koji su pobijedili AC Milan u Ligi prvaka, izbacivši ga na putu do četvrtfinala.

“Sjećam se svega toga. Malo je padala kiša, ali teren je bio savršen ”, prisjeća se Sandro.

“Glazba na stadionu bila je nevjerojatna. Bio je, pušten je hit Sweet Child O ’Mine, Guns N’ Rosesa. Jako volim ovu pjesmu. Mogao sam vidjeti kišu kako pada i svjetla stadiona. Utakmica je bila nevjerojatna. Igrali smo dobro i pobijedili Milana na San Siru. To je bio san."

Uhvatio se u koštac

To je Sandro trebao probiti, tu neku barijeru, to mu je na kraju i donijelo zamah. Ubrzo se uhvatio u koštac sa svim zadaćama i nedaćama, osvajao loptu i redovito jurio naprijed, te svoju igru oplemenio, pojačao, nadogradio. Njegov energičan, zapovjednički i žestoko natjecateljski stil igre savršeno je odgovarao Premier ligi, a Manchester City bili su zapaženi obožavatelji i upravo ga je City i htio. No, ne žali što ih je odbio.

“Sve je bilo učinjeno i rekao sam ne jer sam previše volio vrijeme provedeno u Tottenhamu. Uživao sam i bio sam u početnih 11. Bojao sam se otići u Manchester City i morati se opet prilagoditi svemu. Ono što sam osjećao u tom trenutku bilo je posebno. Ostavio bih nešto iza sebe. "

U to vrijeme o Sandru se govorilo u istom dahu kao i o Luki Modriću, Garethu Baleu i Rafaelu van der Vaartu. Bio je jedna od najvećih Spursovih zvijezda i najvrjednijih eksponenata, a njegov naporan rad i rovarenje na svakoj utakmici omogućio je Tottenhamovom napadačkom talentu da procvjeta. U paru s Modrićem u veznom redu, bili su savršena kombinacija svile i čelika.

'Svi su znali da je Luka nevjerojatan talent'

“Bio je sjajan, ali patim otkad je otišao. Pokazao mi je dobre stvari i sada patim", smije se Sandro i nastavlja o hrvatskom genijalcu:

“Tako je inteligentan igrač. On razumije nogomet ​​- kretanje, kontrolu lopte. Čudesan je s loptom. Kad treniraš s Modrićem, vidiš sve najbolje. Svi su znali da je on nevjerojatan talent'', kazao je Brazilac čiju su karijeru usporile i brojne ozljede.

Sandro je bio u klubu kad se kao klinac pojavio i Harry Kane.

"Bio je snažan momak. Mentalno jak. Bio je gladan utakmica. Volio je puno trenirati i počeo se usavršavati i razvijati. Počeo je odrastati. Kad sam otišao iz kluba, posve je stasao. Počeo je zabijati mnogo golova. Nisam očekivao da će postati jedan od najboljih igrača svijeta, baš kao što nisam vjerovao da to i Modrić može biti, unatoč talentu. Za Balea sam bio siguran jer je na više načina utjecao na igru.''

Sandro vjeruje da je pod Villas-Boasom davao najbolje od sebe. Tottenham je postajao sve metodičniji i taktički oštroumniji, što je na kraju otvorilo put Pochettinu.

'Harry Kane bi u 10 utakmica osam sam dobio za nas'

To je bila obećavajuća budućnost u kojoj je brazilski reprezentativac mogao biti dio, ali njegov napredak je zaustavljen ozljedom koljena pretrpljenom zbog QPR -a, koji je zahtijevao operaciju i dugotrajnu rehabilitaciju.

Ipak, Bale je nastavio zabijati. Izvanredan talent koji je evoluirao od beka do krilnog krila, reprezentativac Walesa bio je nezaustavljiv u svojoj posljednjoj sezoni prije nego što se pridružio Modriću u Real Madridu.

“U 10 utakmica pobijedio bi osam za nas. Nešto tako. Puno je zabijao i asistirao. Bio je u naletu. Mislim da je to bila jedna od njegovih najboljih godina u nogometu ”, objasnio je Sandro.