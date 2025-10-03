Nogometaši Rijeke u šoku nakon poraza od armenskog Noaha: 'Na treninzima je išlo'

Rijeka je u prvom kolu Konferencijske lige na gostovanju kod armenskog Noaha poražena 1-0.

Jedini gol pao je u sedmoj minuti kada je Nardin Mulahusejnović, koji je ljetos stigao iz Zrinjskog, spretno reagirao nogom ispred Petroviča nakon ubačaja iz kornera. Zlomislić je istrčao i pokušao to boksati, ali je promašio loptu i ona je završila u mreži.

Ključni trenutak dogodio se u 30. minuti utakmice. Niko Janković je u borbi za loptu čepovima jako startao po potkoljenici Etekija. Kamerunac u redovima Noaha ostao je u bolovima ležati, a bugarski sudac bez razmišljanja pokazao Jankoviću izravni crveni i put u svlačionicu.

"Razočaravajuće je jer sam imao osjećaj da kontroliramo utakmicu, plan je bio dobar, sve se činilo da funkcionira kako treba, a onda nam se dogode neke pogreške koje su u potpunosti promijenile tijek utakmice, gol iz kornera, crveni karton… Ne mislim da je domaćin imao puno prilika, ali i s deset igrača radili smo neke dobre stvari. Želimo bolje i bit će bolje, za nas, za navijače i za sve u klubu", rekao je Justas Lasickas, koji se vratio u momčad Rijeke nakon ozljede, ali nije uspio pomoći Bijelima da izbjegnu poraz na dalekom gostovanju kod armenskog Noah FC-a.

'Jedini izlaz je naporan rad'

Dojam je da Riječanima baš ništa ne polazi za nogom.

"To je nogomet, nekada ti treba jedan detalj koji će te izvuči iz trenutka u kakvom se mi nalazimo, a ja vjerujem da smo mu blizu. Jedini izlaz je naporan rad, napredak na svakom treningu… Vjerujem imamo kvalitetu, prave ljude da to ostvarimo i napravit ćemo sve da bude tako, posebno zbog ljudi koji su putovali do ovdje kako bi nas podržali. Lijepo je bilo vidjeti ih ponovo na gostujućoj utakmici u Europi i zbog njih ćemo biti bolji", dodao je Lasickas.

Razočaran je bio i Stjepan Radeljić.

"Došli smo puni optimizma, a onda.. Ovo. Sve što je moglo poći krivo, pošlo je krivo. Uz sve najave o prekretnici. Rani gol. Pa onda crveni karton i utakmica je otišla u krivom smjeru., Nismo ni zaslužili zabiti taj barem jedan pogodak. Došli smo po tri boda. Žao mi je što to nismo ostvarili, ali imamo još pet utakmica i možemo ispraviti ovaj kiks. Hvala našim navijačima. Iako nismo u najboljoj situaciji oni su uz nas i kad ne ide. Hvala im!", rekao je Radeljić.

Igrači Rijeke su protiv Noaha imali osjećaj kao da je sve protiv njih.

"Glup osjećaj. Ponavljamo iste pogreške. Napraviš glupost pa rano primiš gol i onda još napraviš crveni karton? Što god smo više pokušavali i što smo više željeli to je cilj bio dalje od nas. Ništa nam sad ne ide od noge. Moje je razočaranje nevjerojatno. Žao mi je navijača, igrača i svih u klubu. Na treningu sve što novi trener traži od nas mi radimo fenomenalno. A onda na utakmicama, ništa. I zbog šefa se nadam da ćemo to što prije popraviti", dodao je Luka Menalo.

